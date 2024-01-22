"Вейп і енергетики". Як дроноводи ЗСУ полюють за пілотами ЗС РФ із правого берега в Херсоні (фото)

За словами українських захисників із підрозділу "Самосуд", ще одна мета — логістика. На дорозі, якою йде постачання окупаційного угруповання, цивільних немає — і українські безпілотники знищують усе, що рухається.

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В Україні є кілька місць, звідки російські позиції видно неозброєним поглядом. Одне з таких — на правобережжі Дніпра в Херсоні. Про це пише BBC.

І хоча самих військовослужбовців з окупаційного угруповання ЗС РФ на іншому болотистому березі річки не розгледіти, але точно відомо, що вони там є. Вогонь артилерії та покинуті будівлі слугують наочним нагадуванням.

Околиці Херсона

У теплій обладнаній кімнаті українські захисники сидять, сховавшись від крижаного зимового вітру. У приміщенні відчувається запах полуничного вейпа, а дроноводи із зосередженими поглядами сидять у кріслах, поруч банки енергетичного напою.

За словами 20-річного пілота Артема, їм доводиться ліквідовувати операторів російських дронів. Тимур, командир загону "Самосуд" 11-ї бригади Нацгвардії України, пояснив, що іноді ворожі дрони запускаються з відомих місць.

У приміщенні щонайменше десяток дронів, начинених гранатами. Тут же ходить кіт (неофіційний талісман підрозділу), тикається носом в один із пропелерів БПЛА.

БПЛА

Квадрокоптер знищив антену ЗС РФ

Журналістам показали на екрані, як запущений безпілотник перелітає через річку на окуповану територію.

Оператор дрона показує цілі на екрані

Він пролетів кілька кілометрів до промислової зони, над складом і завис поруч із багатоквартирним будинком. Зрештою пілот помітив антену поруч із вікном на сходовій клітці та полетів прямо в неї. Екран став синім. Пілот Артем видихнув і зняв гарнітуру.

"Коли ми робили це спочатку, були емоції. Тепер це — буденність, — пояснив він. — Раніше в мене не було достатньо часу, щоб грати в комп'ютерні ігри. Тепер я надолужую згаяне!"

Часом дрони долають кілометри в пошуках цілей на окупованому РФ березі. Під час запуску ще одного екран став синім: щойно БПЛА перетнув річку, росіяни увімкнули систему придушення.

Третій полетів тим самим маршрутом, і йому вдалося підтвердити, що антену знищено. У решту 10 хвилин роботи батареї дрон шукав мішені.

Одна з цілей підрозділу "Самосуд" — головна дорога, якою йде постачання окупаційного угруповання військ. Цивільним людям там перебувати заборонено, тому українські дрони намагаються знищити все, що рухається.

Артем помітив російський блокпост і підлетів до нього, але, на жаль, російські війська використовували пристрій РЕБ, і коли дрон наблизився, екран згас.

"Скільки б разів ми не били в одні й ті самі місця, росіяни все відновлюють. Вони не бояться чи що", — пояснив Тимур.

Кожен дрон коштує близько 500 доларів — це постійний цикл запуску, пошуку і знищення. Але вкладення в дрони виправдовуються. Тимур розповів, що одного разу його команді вдалося знищити ЗРК С-350, вартість якої оцінюють у 136 мільйонів доларів.

Командир групи операторів дронів Тимур

Через активність українських безпілотників для росіян небезпечно перебувати в межах 10 км від лінії фронту. Окупанти відповідають тим самим. Під постійним наглядом ворожих безпілотників життя на вулицях Херсона поступово згасло. Крім переправи через Дніпро в районі села Кринки, українські атаки тут мають лише тестовий характер.

Під аркою в засніженому парку Херсона розташувалася мобільна група ППО.

"Мій позивний — Кінг", — представився заступник командира 124-ї бригади ТрО. Група артилеристів зібралися навколо зареєстрованої у Великій Британії вантажівки з кулеметом калібру 50 мм на кузові.

Мобільна група ППО

Щоб не бути виявленими, мобільним бригадам ППО в Херсоні доводиться постійно бути в русі.

"Ми працюємо 24/7, — пояснив він. — Знищуємо всі види дронів, здебільшого "шахеди" іранського виробництва. Російські заводи поставили на військові рейки. Постійно нарощують потужності".

На запитання про те, чи зможуть значні підрозділи ЗСУ перейти річку цього року, він відповів, що "складно про це думати".

"Ми просто робимо свою роботу, щоб це сталося якомога швидше", — додав він.

На крижаному полі в околицях Херсона пілоти відпрацьовують польоти дронів із прикріпленими до них пластиковими пляшками замість гранат. На те, щоб отримати кваліфікацію пілота-дроновода, йде щонайменше 14 годин практики. Український уряд закликає громадян долучатися до безкоштовних тренувань, а також робити дрони вдома і відправляти на фронт.

Під балаклавою, що приховує обличчя, Стіч розповів про важливість цих пристроїв.

Українські захисники в Херсоні

"Ми залучені в битву технологій, перегони озброєнь: хто першим щось винайде, збере щось круте", — пояснив український захисник.

За оцінками, для зміни лінії фронту потрібно кілька одночасних інновацій.

"У Першу Світову війну народилася авіація. Тепер ми почали майбутні війни дронів, які за двадцять років, можливо, змінюватимуть співвідношення сил на полі бою", — сказав він.

Нагадаємо, що 22 січня з'явилася інформація про те, що ЗС РФ стали запускати дрони Shahed меншими групами. У ЗСУ пояснили, чим пояснюється така зміна.

Також повідомлялося, що в Генштабі розкрили, як система "Покрова" захищає від ракет і дронів.