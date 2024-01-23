Перший крок до "Термінатора 2": створена рідка оперативна пам'ять, що може змінити світ

Масиви з рідкого металу вже пройшли випробування записом реальних цифрових даних, але поки що у них є один великий недолік.

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Вчені з Університету Цінхуа в Пекіні продемонстрували зразок оперативної пам'яті з рідкого металу та біополімеру. Це дослідження опубліковане в науковому журналі Advanced Materials.

Крапля, показана на фото, є першим робочим зразком оперативної пам’яті FlexRAM. Пристрій створений з крапель рідкого металу на основі галію (GLM), опір яких приймає значення 1 або 0; ці краплі введені у біополімер Ecoflex, що розтягується. Краплі рідкого металу зазнають процеси окислення та відновлення, перебуваючи в середовищі розчину, яке імітує гіперполяризацію та деполяризацію нейронів.

Під час застосування низької напруги рідкий метал окислюється, що відповідає стану високого опору "1". Після зміни полярності напруги метал повертається до початкового стану низького опору – "0". Цей процес перемикання дозволяє зберігати та видаляти дані.

Використовуючи 3D-принтер, дослідники надрукували пресформи Ecoflex та окремо впорснули краплі рідкого металу на основі галію та розчин полівінілацетатного гідрогелю у порожнини форми. Гідрогель не тільки запобігає витіканню розчину, але й покращує механічні властивості пристрою, збільшуючи коефіцієнт його опору.

Оперативна пам'ять FlexRAM у гідрогелі Фото: Університет Цінхуа

Щоб продемонструвати можливості читання та запису FlexRAM, дослідники інтегрували його в програмно-апаратну систему. За допомогою комп’ютерних команд вони закодували рядок літер та цифр у формі нулів та одиниць на масив з восьми блоків пам’яті FlexRAM, що еквівалентно 1 байту інформації. Цифровий сигнал від комп’ютера зазнав перетворення в аналоговий за допомогою широтно-імпульсної модуляції для точного контролю окислення та відновлення рідкого металу.

За словами Цзін Лю, професора кафедри біомедичної інженерії в Університеті Цінхуа та одного з дослідників, який працював над FlexRAM, технологія пропонує теоретичну основу та технічний шлях для майбутніх м’яких інтелектуальних роботів, систем інтерфейсу "мозок-машина" та імплантованих або придатних для носіння електронних пристроїв. Хоча це революційне досягнення, яке дійсно може наблизити людство до науково-фантастичного майбутнього, важливо усвідомити обмеження FlexRAM на теперішній час.

Зараз технологія підходить лише для 3500 циклів запису, тож до сучасної ОЗП рідкій ще далеко. Але наразі це лише робочий доказ концепції (proof of concept). Натомість новий тип пам’яті демонструє інші корисні властивості, яких позбавлені сучасні зразки. Наприклад, він здатний зберігати дані до 12 годин у вимкненому стані, що може означати, що це перспективний спосіб створення ще й постійного гнучкого сховища, у разі, якщо технологію вдасться розвинути.

Пам’ять – не все, що потрібно для створення Термінатора Т-1000 з рідкого металу. Раніше Фокус писав, що вчені створили робота, здатного змінювати форму та проходити крізь ґрати.