Ціни на SSD злетять до небес: чому подорожчає пам'ять і до чого готуватися власникам ПК

Уже досить скоро користувачам доведеться вибирати між дорогими SSD і дешевшими, але менш швидкими HDD.

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У доступному для огляду майбутньому може початися подорожчання SSD-накопичувачів усіх розмірів, тому власникам комп'ютерів доведеться більше платити за цифрову пам'ять. Про це повідомляє сайт Tom's Hardware.

Під час пандемії COVID-19 флешпам'ять стала дефіцитним товаром через підвищення попиту на ПК і зовнішні накопичувачі, виробники просто не могли задовольнити потреби ринку, тому ціни на них зросли. Хоча ситуація з мікросхемами сильно змінилася у 2022 році, тому твердотільні накопичувачі стали дешевими, як ніколи: багато SSD місткістю 1 ТБ фактично коштували менше, ніж аналогічні жорсткі диски.

Тепер же експерти прогнозують різкий стрибок цін на SSD у зв'язку зі зменшенням обсягів виробництва. Фірма Phison, виробник контролерів для чіпів пам'яті, вказала на проблему з нестачею матеріалів для виробництва NAND-модулів. Падіння попиту на комп'ютери та пов'язану з ними техніку спонукало виробників скоротити обсяги виробництва, що може призвести до дефіциту або принаймні балансу попиту та пропозиції. Передоплата за модулі NAND також призведе до зростання вартості чипів і можливого стрибка цін на SSD.

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SSD мають безліч переваг порівняно зі звичайними жорсткими дисками. Вони є найшвидшими і найнадійнішими варіантами для ноутбуків і настільних комп'ютерів, і альтернативні технології поки що не можуть конкурувати з ними. Але в комерційному сегменті використовуються і HDD високої місткості, і стрічкові накопичувачі, які характеризуються не тільки високою надійністю, а й високою швидкістю та місткістю.

Усе це свідчить про те, що подорожчання SSD-накопичувачів у майбутньому стане неминучим. Брак чіпів флешпам'яті, зниження обсягів виробництва і передоплата за модулі NAND призведуть до збільшення вартості компонентів і, відповідно, до підвищення цін на готові накопичувачі. Користувачам доведеться вибрати між швидкістю і надійністю SSD або місткістю і низькою вартістю HDD у своїх комп'ютерах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вчені створили суперматеріал для батарей майбутнього, завдяки яким гаджети стануть потужнішими та витривалішими. Дослідники зробили потужний конденсатор на основі вуглецевого волокна і графена, які забезпечили високі характеристики.

Також ми писали про те, що Китай таємно створив передовий чіп пам'яті для розвитку ШІ. Дослідники виявили кристал 3D NAND у SSD-накопичувачі компанії YMTC, яка здійснила "несподіваний технологічний стрибок".