Цены на SSD взлетят до небес: почему подорожает память и к чему готовиться владельцам ПК

Уже довольно скоро пользователям придется выбирать между дорогими SSD и более дешевыми, но менее быстрыми HDD.

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В обозримом будущем может начаться подорожание SSD-накопителей всех размеров, поэтому владельцам компьютеров придется больше платить за цифровую память. Об этом сообщает cайт Tom's Hardware.

Во время пандемии COVID-19 флеш-память стала дефицитным товаром из-за повышения спроса на ПК и внешние накопители, производители просто не могли удовлетворить потребности рынка, поэтому цены на них выросли. Хотя ситуация с микросхемами сильно изменилась в 2022 году, поэтому твердотельные накопители стали дешевыми, как никогда: многие SSD емкостью 1 ТБ фактически стоили меньше, чем аналогичные жесткие диски.

Теперь же эксперты прогнозируют резкий скачок цен на SSD в связи с уменьшением объемов производства. Фирма Phison, производитель контроллеров для чипов памяти, указала на проблему с нехваткой материалов для производства NAND-модулей. Падение спроса на компьютеры и связанную с ними технику побудило производителей сократить объемы производства, что может привести к дефициту или, по крайней мере, балансу спроса и предложения. Предоплата за модули NAND также приведет к росту стоимости чипов и возможному скачку цен на SSD.

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Почему люди никогда не откажутся от жестких дисков: эксперт назвал причину

SSD имеют множество преимуществ по сравнению с обычными жесткими дисками. Они являются самыми быстрыми и надежными вариантами для ноутбуков и настольных компьютеров, и альтернативные технологии пока не могут конкурировать с ними. Но в коммерческом сегменте используются и HDD высокой емкости и ленточные накопители, которые характеризуются не только высокой надежностью, но и высокой скоростью и емкостью.

Все это свидетельствует о том, что удорожание SSD-накопителей в будущем станет неизбежным. Нехватка чипов флэш-памяти, снижение объемов производства и предоплата за модули NAND приведут к увеличению стоимости компонентов и, соответственно, к повышению цен на готовые накопители. Пользователям придется выбрать между скоростью и надежностью SSD или емкостью и низкой стоимостью HDD в своих компьютерах.

Напомним, ранее стало известно, что ученые создали суперматериал для батарей будущего, благодаря которым гаджеты станут мощнее и выносливее. Исследователи сделали мощный конденсатор на основе углеродного волокна и графена, которые обеспечили высокие характеристики.

Также мы писали о том, что Китай тайно создал передовой чип памяти для развития ИИ. Исследователи обнаружили кристалл 3D NAND в SSD-накопителе компании YMTC, которая совершила "неожиданный технологический скачок".