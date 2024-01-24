Учені Китаю обійшли США в галузі квантових комп'ютерів: що вони придумали

Дослідники знайшли заміну гелію, — речовині для квантових машин, яку Китай змушений купувати у США і РФ, але тепер робити цього не буде.

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Дослідники з Пекінської національної лабораторії фізики конденсованого стану при Китайській академії наук заявили про те, що їм вдалося розробити новий матеріал для забезпечення наднизьких температур, необхідних для квантових машин, передає SCNP.

Гелій, як відомо, використовують як охолоджувальну рідину, і в квантових обчисленнях зокрема. Однак гелій — дефіцитний ресурс, і попит на нього зростає з кожним днем. Особливо це стосується гелію-3, рідкісного і суперефективного ізотопу, що утворюється в результаті старіння ядерних боєголовок.

Китай сьогодні сильно залежить від імпорту гелію (94%) з Катару, Австралії та Сполучених Штатів, які продовжують накладати все нові санкції на техносектор КНР. Що стосується гелію-3, то у КНР його взагалі немає, і тому Піднебесна сильно залежить від Росії та США. Щоб знизити залежність від імпорту, вчені поставили за мету розробити альтернативу цій речовині. І, схоже, вони зробили перший крок до її досягнення.

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ЗМІ пише, що дослідники після низки експериментів виявили квантовий магнітний матеріал на основі кобальту. Вони описали цю речовину, як "надтверду", тобто таку, що має тверду структуру, але при цьому поводиться як рідина. Речовина здатна досягати температури нижче 1 Кельвіна (-273 за Цельсієм, — ред.), тому вчені дійшли висновку, що її можна використовувати для досягнення наднизьких температур у сфері квантових обчислень. Однак наразі новий матеріал поки не може повноцінно замінити гелій-3 через деякі обмеження, а також через те, що його доведеться використовувати в середовищі, де температура становить близько 4 Кельвінів.

Більшість квантових машин, від комп'ютерів до супутників, використовують базові одиниці інформації, звані кубітами або квантовими бітами. Вони слугують як цифрові біти, що використовуються у звичайних обчисленнях. Але кубіти чутливі і легко пошкоджуються під дією тепла, тому їм необхідне середовище з надзвичайно низькою температурою, близькою до 0 Кельвінів. Створити таке середовище можна тільки за допомогою спеціального обладнання, доступ до якого Китаю перекрито, що негативно вплинуло на розвиток квантових технологій країни.

Раніше ми повідомляли про те, що найбільш незвичайний комп'ютер у світі працює за законами термодинаміки. Термодинамічний комп'ютер набагато швидший в обчисленнях, ніж класичний. Можливо, його застосують для розвитку штучного інтелекту.