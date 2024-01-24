Пожежа на Ейфелевій вежі: у мережі завірусився ролик, згенерований ШІ (відео)

За словами журналістів, кадри з пожежею на головній визначній пам'ятці Парижа згенеровані штучним інтелектом.

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У середині січня в мережі завірусилося відео і фото палаючої Ейфелевої вежі. Головна визначна пам'ятка Парижа оповита полум'ям і клубами диму, а на тлі цього звучать сирени пожежних машин. Однак виявилося, що це фейк, створений за допомогою штучного інтелекту Midjourney V6. Про це пише видання The Local France.

Як зазначають у джерелі, недостовірні відео та фото Ейфелевої вежі, що горить, легко перевірити, достатньо зайти на сайт із прямою трансляцією. Жодних пошкоджень і слідів пожежі там не видно.

Проте, як повідомляє ВВС, відео з палаючою Ейфелевою вежею набрали мільйони переглядів.

На сайті поліції Парижа немає звіту про пожежу. Також про те, що конструкцію було пошкоджено, не повідомляла у своєму фейсбуці й мер міста Анн Ідальго.

Зазначимо, що це не перший випадок створення кадрів загоряння за допомогою штучного інтелекту. Так у жовтні 2023 року нейромережа Unreal Engine 5 згенерувала відео палаючого авто.

Нагадаємо, що канадський художник і продюсер Елвіс Дін використовував нейромережу Midjourney для створення коміксу. Спочатку Елвіс Дін намагався обмежитися тільки текстовим описом зовнішності персонажів, але вони щоразу виходили різними, тоді він змінив підхід і взяв за прообраз акторів.

А також користувачі мережі запросили в нейромережі створити зображення за запитом "російський військовий корабель" — унаслідок цього система видала судно, на щоглах якого встановлено куполи.