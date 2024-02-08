У смартфоні можна дізнатися, де знаходиться найближче укриття: у "Дії" з'явилася нова послуга

З новим оновленням у застосунку з'явилася карта з найближчими укриттями і бомбосховищами, які можна впорядкувати за необхідними параметрами — наприклад, для людей з інвалідністю.

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив про оновлення в застосунку "Дія", який покликаний забезпечити швидкий доступ до інформації про найближчі укриття в разі виникнення загрози. Про це глава МВС повідомив 8 лютого в офіційному Telegram-каналі.

"Тепер у "Дії" можна дізнатися, де знаходиться найближче укриття", — наголосив міністр. "Це значний крок у забезпеченні безпеки наших громадян. Працівники ДСНС та поліції проводять постійний моніторинг та обстеження, щоб дані про стан укриттів були актуальними та доступними для населення."

За словами міністра, наразі близько 84% із понад 60 тисяч об'єктів цивільного захисту на підконтрольній Україні території відповідають встановленим вимогам.

Дані з Єдиної інформаційної системи обліку укриттів відображатимуться в "Дії" разом із фото та описом конкретного об'єкта.

Як сказано в офіційному Telegam-каналі застосунку, користувачі зможуть побачити такі дані про укриття:

адреса;

вид укриття;

рейтинг;

фото;

доступність;

місткість.

Як знайти найближче укриття в "Дії"

Для того, щоб знайти найближче укриття в "Дії", необхідно зробити таке:

відкрити додаток "Дія";

перейти в розділ "Незламність";

натиснути "Показати найближчі";

надати доступ до своєї геолокації;

обрати "Укриття";

обрати потрібне укриття на карті;

прокласти маршрут.

Також можна:

Застосовувати фільтри, щоб вказати необхідні параметри, наприклад, пошук укриття для людей з інвалідністю.

Завантажити карту вашої області, щоб у разі небезпеки вона була під рукою.

У Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях укриття в застосунку недоступні з міркувань безпеки. Але їхні адреси можна дізнатися в органів місцевого самоврядування.

Нову функцію "Дії" розроблено Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ та ДСНС, за підтримки Проєкту USAID "ГОВЕРЛА" та швейцарсько-української Програми EGAP Фонду Східна Європа.

Нагадаємо, у Києві проведуть опитування в застосунку "Київ Цифровий" щодо заборони відвідування укриттів в освітніх закладах під час навчального процесу.

Однак, на думку депутата міської ради та командира взводу ТРО ЗСУ Вадима Васильчука, основна проблема зараз полягає в недостатній кількості цих укриттів.