"Повний нонсенс": командир ТрО розкритикував заборону відкривати стороннім укриття у школах

За словами командира взводу Вадима Васильчука, на "вершину" варто ставити людське життя, яке треба врятувати тими можливостями, які має місто чи освітня галузь.

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У столиці проведуть опитування у застосунку "Київ Цифровий" щодо заборони відвідування укриттів в освітніх закладах під час навчального процесу. Однак, на думку депутата міської ради та командира взводу ТРО ЗСУ Вадима Васильчука, основна проблема наразі полягає в недостатній кількості цих укриттів. Про це він заявив в ефірі "Київ24".

"Ми маємо ставити на вершину цієї всієї історії — людське життя, яке ми маємо врятувати тими можливостями, які має місто чи освітня галузь. Друге питання, як цим керувати. І тут якраз дуже шкода, що у нас постійно половинчаті якісь рішення, чи це від Міністерства освіти, чи це від Департаменту освіти Києва. Тому що, це виконавчий орган, який би мав уже, нарешті, напрацювати за два роки чіткий алгоритм", — наголосив Васильчук.

Крім того, Васильчук нагадав, що, наприклад, 7 лютого тривога у столиці розпочалася близько 6 години ранку, а навчальний процес у більшості освітніх закладах починається з 8:30, тож "вигнати" людей, які перебувають там в укритті, на думку депутата, це "нонсенс".

"Таке враження, що люди, які приймають ці рішення — трошки відірвані від реальності. Освітній процес, очне навчання розпочалося о 8:30 ранку, в більшості освітніх закладів, а тривога тривала до 8:50. З 6:00 люди могло перебувати в укритті, бо приблизно о 6:00 почалася тривога. Що у 8:30 ранку працівники освіти мали вигнати цих людей з укриття, майже у той момент прийшлися удари балістики? Ну це ж повний якийсь, перепрошую, нонсенс", — зазначає командир взводу ТРО ЗСУ.

Також, депутат зауважив, що насправді проблема полягає у недостатній кількості укриттів у столиці.

"Особливо шкода, що досі в освітньої галузі не достатньо укриттів і ми не можемо проводити очний навчальний процес. У нас досі приблизно третина учнів змушена навчатися десь половину навчального процесу в онлайн", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, Васильчук додав, що відповідне опитування у додатку "Київ Цифровий" "жодним чином" не вплине на постанову Кабінету міністрів.

"Це буде просто можливість дати позицію киян. Вона або підтримає цю ініціативу, або навпаки, і ми зможемо, скоріше за все, зробити звернення від міста Києва до Кабміну. Але тут питання не в опитуваннях, а питання у кількості укриттів", — підкреслив він.

Нагадаємо, нещодавно в Україні офіційно дозволили брати із собою в укриття під час повітряних тривог домашніх тварин. Варто додати, що в грудні охоронець однієї із київських шкіл не пустив під час обстрілів в укриття двох дітей через те, що вони були із собакою. Тоді цю справу під особистий контроль узяв голова КМВА Сергій Попко. У місцевій владі наголошували, що така ситуація є неприпустимою та потрібно знайти винних.

Нагадаємо, наприкінці грудня в Києві анонсували масштабну перевірку всіх укриттів. Причиною стала аварія в школі в Солом’янському районі. Там під час тривоги в укритті через прорив труби обвалилася стеля.