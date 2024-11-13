В столичній недобудові блогери виявили страшну знахідку: їм навіть довелось припинити зйомку

Першою думкою блогера Андрія Мартиненка після виявлення тіла було про те, що це жарт знімальної групи. Однак труп виявився справжнім і довелось викликали поліцію.

Під час зйомок відео в одній зі столичних недобудов українські блогери випадково виявили труп, який фактично перетворився на мумію. Про це повідомляє ТСН.

Першим помітив "знахідку" Андрій Мартиненко. Спершу він подумав, що це жарт знімальної групи, а тіло — муляж. Після з'ясування ситуації чоловік разом зі своєю подругою Марією Тихою викликали поліцію.

Правоохоронці підтвердили інформацію блогерів та додали, що причина смерті наразі з'ясовується. За попередньою версією смерть трапилась без стороннього втручання.

Блогери в природню смерть людини не вірять. Вони хочуть, щоб поліція і з’ясувала особу знайденої людини, адже її можуть розшукувати рідні. Андрій та Марія наголосили, що ця історія має стати показовою для батьків, щоб ті краще контролювали дітей та пояснювали про небезпеку проводження часу в таких місцях.

Нагадаємо, в березні 2023 року Фокус писав, що в Україні збільшується кількість недобудов. З понад 90% проєктів, які анонсували відновлення робіт на будмайданчиках після початку повномасштабного вторгнення, тільки половина дійсно займається будівництвом, а не створює видимість.

Додамо, що на початку жовтня 2024 року у Києві дві дівчини стрибнули з недобудови. Вони загинули через падіння з висоти недобудови. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ.