В столичном недострое блогеры обнаружили страшную находку: им даже пришлось прекратить съемку

Первой мыслью блогера Андрея Мартыненко после обнаружения тела было о том, что это шутка съемочной группы. Однако труп оказался настоящим и пришлось вызвать полицию.

Во время съемок видео в одном из столичных недостроев украинские блогеры случайно обнаружили труп, который фактически превратился в мумию. Об этом сообщает ТСН.

Первым заметил "находку" Андрей Мартыненко. Сначала он подумал, что это шутка съемочной группы, а тело — муляж. После выяснения ситуации мужчина вместе со своей подругой Марией Тихой вызвали полицию.

Правоохранители подтвердили информацию блогеров и добавили, что причина смерти сейчас выясняется. По предварительной версии смерть случилась без постороннего вмешательства.

Блогеры в естественную смерть человека не верят. Они хотят, чтобы полиция и выяснила личность найденного человека, ведь его могут разыскивать родные. Андрей и Мария отметили, что эта история должна стать показательной для родителей, чтобы те лучше контролировали детей и объясняли об опасности провождения времени в таких местах.

Напомним, в марте 2023 года Фокус писал, что в Украине увеличивается количество недостроев. Из более 90% проектов, которые анонсировали возобновление работ на стройплощадках после начала полномасштабного вторжения, только половина действительно занимается строительством, а не создает видимость.

Добавим, что в начале октября 2024 года в Киеве две девушки прыгнули с недостроя. Они погибли из-за падения с высоты недостроя. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УКУ.