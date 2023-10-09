"Двойное самоубийство": в Киеве две девушки прыгнули с недостроя (видео)

В полицию поступила информация об обнаружении тел двух девушек, 2005 и 2006 годов рождения. Это произошло на улице Оноре де Бальзака на Троещине.

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В понедельник 9 октября в Киеве на Троещине двое 17-летних подростков прыгнули с крыши недостроенного ЖК "Днепровские башни". Об этом сообщил украинский журналист Константин Андриюк в Telegram.

"Двойное самоубийство произошло в Киеве на Троещине. Сообщается, что две девочки 17 лет прыгнули с крыши недостроенного ЖК "Днепровские башни", — сказал Константин Андриюк.

Он отметил, на месте работает следственно-оперативная группа для установления всех деталей.

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Разбились после падения с 24 этажа: в Киеве погибли брат и сестра, – полиция

В полиции пресс-службы Киева заявили, что около 10:00 в полицию поступила информация об обнаружении тел двух девушек на улице Оноре де Бальзака. После чего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции, оперативники уголовного розыска столичного главка, работники ювенальной превенции и врачи.

"Правоохранители установили личности потерпевших, это — местные жительницы, 2006 и 2005 годов рождения", — говорилось в сообщении.

По словам правоохранителей, девушки погибли из-за падения с высоты недостроя. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УКУ — умышленное убийство с пометкой "самоубийство".

Напомним, 2 октября стало известно, что в Киеве брат и сестра могли прыгнуть с многоэтажки во время прямого эфира. Сводные брат и сестра, 2005 и 2006 года рождения, были в отношениях. В частности, на одном из видео парень и девушка рассказали, что решились на суицид, а на другом — прыгнули с 24-го этажа.

В СМИ рассказали, что в США Билли Боб Харрелл-младший покончил с собой через два года после того, как стал миллионером. Билли смог выиграть в лотерею 31 миллион долларов.