РФ поставить комплекс "Серп" на колісне шасі: чим він небезпечний для дронів ЗСУ (фото, відео)

Російська система протидії дронам "Защита" складається з системи придушення БПЛА "Серп-ВС6" і модуля радіомоніторингу.

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Російська Федерація хоче поставити свій комплекс боротьби з безпілотними літальними апаратами "Серп-ВС6" на колісне шасі. Про це повідомили аналітики Defense Express 9 лютого.

На виставці World Defense Show 2024, яка відбулася в Саудівській Аравії протягом 4-8 лютого, стало відомо, що Російський НИИ "Вектор", який входить до складу холдингу "Роселектроника" корпорації "Ростех", веде перемови з одним із замовників щодо питання інтеграції їхнього комплексу боротьби з дронами "Серп-ВС6" на колісне шасі.

Під час виставки росіяни продемонстрували свою систему протидії БПЛА "Защита", що складається з системи придушення дронів "Серп-ВС6" і модуля радіомоніторингу. Експерти зазначили, що це вперше, коли РФ демонструє ці системи за кордоном.

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Окупанти заявили, що завдяки установці "Серп-ВС6" на шасі, комплекс зможе виконувати функцію з прикриття машини під час руху та території навколо неї.

За інформацією ТАСС, "Серп" може використовуватися як в стаціонарному положенні, так і в переміщуваному — відрізняється коротким часом розгортання.

У Defense Express розповіли, що росіяни просувають комплекс як рішення проти FPV-дронів. Проте у грудні повідомляли, що "Серп" пройшов тестування на одному з об'єктів енергетичної структури Росії, зокрема ворог планував використати його саме для таких цілей.

Фото: Defense Express

Комплекс "Серп-ВС6": що відомо

"Серп-ВС6" призначений для придушення БПЛА у п'яти діапазонах у межах від 900 МГц до 5,8 ГГц. Він може працювати у 360-градусному і 90-градусому секторах, зокрема якщо поруч діє "дружній" дрон. Його заявлена дальність дії — п'ять кілометрів.

Видання Military розповіло, що "Серп" здатен виявляти, ідентифікувати, відстежувати і пригнічувати різні типи дронів. Крім цього, комплекс може порушити роботу систем навігації, зв'язку і керування дрона, змусивши його приземлитися чи розбитися.

"Серп" здатен працювати автономно, зокрема вибирати оптимальну дальність і режим придушення, виходячи з цільовказівки від РРЕ. Система може одночасно глушити декілька каналів і напрямків, створювати перешкоди сигналам NAVSTAR (GPS), ГЛОНАСС та BeiDou, та каналам передачі даних Wi-Fi. Крім цього, "Серп" має пасивний режим, в якому не випромінює жодних сигналів, а лише здійснює пеленгування сигналів керування дрона з пульта оператора. Також система може визначити джерело сигналів, використовуючи метод тріангуляції. У результаті це може допомогти ідентифікувати і нейтралізувати операторів дронів.

Система компактна і портативна, вона підходить для декількох випадків і може бути розгорнула за 30 хвилин. "Серп" може встановлюватися на колісну техніку та сумісний з іншими дронами та обладнанням зв'язку.

Нагадаємо, 28 грудня стало відомо, що науково-дослідний інститут "Вектор" холдингу "Роселектроніка" протестував модернізований антидронний комплекс "Серп-ВС5Д". Це сталося на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури РФ.

У листопаді генеральний директор НИИ "Вектор" Сергій Скорих заявив, що від початку війни він не бачив жодного РЕБ "Серп" на позиціях Росії.