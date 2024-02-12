У десять разів дешевше за Apple Vision Pro: з'явилися cмарт-окуляри Framе, що самі вчаться

Якщо попросити голосом, окуляри підпишуть об'єкт перед очима, або знайдуть товар у магазинах. Доступний ШІ та умовно безплатна програма помічник.

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Розумні окуляри Frame AI від компанії Brilliant Labs коштують відносно недорого, мають стильну круглу форму, штучний інтелект та відкритий код. Про їхній вихід на ринок повідомив сайт The Verge.

На ринку з’явилися нові розумні окуляри: модель Frame від Brilliant Labs коштує 349 доларів США та, за твердженням компанії, має "суперздатності ШІ". Стартап рекламує Frame як спосіб отримати переклад ШІ, вебпошук та візуальний аналіз змісту прямо перед очима.

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Як показано у відео Brilliant Labs, користувач може використовувати свій голос, щоб попросити окуляри визначити предмет у полі зору, знайти в інтернеті конкретний товар або навіть пошукати інформацію, наприклад, про поживну цінність їжі, яку він збираєтеся їсти. Інформація відображається у вигляді повідомлення перед очима.

Рамка доступна в трьох кольорах: чорному, сірому та прозорому. Також є можливість додати лінзи за рецептом, але це підвищує ціну до 448 доларів. Доставлення Frame розпочнеться 15 квітня.

Офіційне відео окулярів Brilliant Labs Framе

Розумні окуляри від Brilliant Labs здаються захопливими через відкритий вихідний код, що надає користувачам та розробникам багато свободи у використанні.

Окуляри взаємодіють з програмою Brilliant Labs під назвою Noa. застосунок містить помічник AI, який використовує модель OpenAI для візуального аналізу, Whisper для перекладу та Perplexity для вебпошуку. В інтерв’ю Venture Beat представник Brilliant Labs каже, що їхній штучний інтелект Noa "навчається та адаптується як до користувача, так і до завдань, які він отримує".

Помічник Noa можна використовувати безкоштовно, але це "підлягає щоденному обмеженню". Стартап планує запропонувати платний рівень Noa, але досі немає інформації про те, скільки це може коштувати. Brilliant Labs зазначає на своєму каналі Discord, що на самі окуляри "немає платного доступу чи підписки" і що можна вільно використовувати окуляри з іншими програмами.

Характеристкики окулярів Framе від Brilliant Labs Фото: Brilliant Labs

Brilliant Labs описує специфікації Frame у Discord. Окуляри оснащені кольоровими microOLED дисплеями з роздільною здатністю 640 x 400 пікселів, котрі проєктують світло крізь призму перед очима користувачів. Пристрій пропонує приблизно 20-градусне поле зору по діагоналі, що замало для сучасних окулярів змішаної або доповненої реальності. Це означає, що користувач побачить лише текст або зображення у маленькому полі.

Frame мають камеру з роздільною здатністю 1280 x 720, мікрофон та акумулятор на 222 мАг. Вони працюють під керуванням спеціальної операційної системи на основі Lua, яка має "повністю відкритий вихідний код із дуже невеликою кількістю залежностей", на базі процесора nRF52840 Cortex-M4F.

Деякі з цих специфікацій окулярів Frame, як-от дисплеї, такі самі, як і ті, що Brilliant Labs використовує в іншому своєму гаджеті під назвою Monocle. Монокль позиціюють як "кишеньковий пристрій AR для творчих хакерів".