Новітній комп'ютер "підвищить" військові дрони MQ-25A: які можливості вони отримають

Компанія BAE Systems модернізує комп'ютер системи управління транспортним засобом, завдяки чому MQ-25 зможе використовуватися як дрон-розвідник.

Related video

BAE Systems удосконалить БПЛА MQ-25A для Військово-морських сил США. Дрон отримає систему управління наступного покоління, що значно розширить його можливості, передає Naval news.

Оновлення технології збільшить обчислювальну потужність і поліпшить характеристики БПЛА. Система Vehicle management system computer (VMSC, — комп'ютер системи управління транспортним засобом) наступного покоління контролює хід польоту, відповідає за обхід перешкод, робить дрон автономним. Одне з основних завдань MQ-25 — забезпечення дозаправки в повітрі літаків типу F/A-18.

Новий комп'ютер дасть змогу дрону виконувати повноцінно всі функції самостійно. Також це обладнання знизить вагу корисного навантаження дрона, оскільки воно може замінити деякі датчики, яких БПЛА більше не потребуватиме. Разом з цим і знизиться рівень енергоспоживання електронної "начинки" літака. Варто зазначити, що VMSC дасть можливість використовувати дрон MQ-25 не тільки для дозаправлення, а й для розвідки, спостереження і рекогносцировки.

Важливо

У Росії розробили гібридний керований дрон-ракету для РСЗВ: що відомо

VMSC працює на базі чотирьохядерних процесорів. Ці чипи нещодавно пройшли тестування на іншій військовій платформі ВМС США, що дало змогу знизити витрати і ризики інтеграції всієї системи в цілому. Розробники кажуть, що бортовий комп'ютер має досить високу обчислювальну потужність і низьке енергоспоживання.

Раніше ми повідомляли про те, що стелс-безпілотник із реактивним двигуном XQ-67A зняли на відео під час тестових польотів. Інженери заявляють, що він зможе зробити революцію в галузі бойових дронів.

Також повідомляли, що інженери створили надійний "двигун" на водні для дронів і не тільки. Дві нові деталі конструкції збільшили термін служби водневих паливних елементів у 1,7 раза.