Військовим не вистачає дронів: з величезного літака Stratotanker KC-135 зроблять безпілотник

Система Merlin Pilot дасть змогу KC-135 заправляти винищувачі в повітрі без участі екіпажу.

Related video

Компанія Merlin підписала угоду з ВПС США, в рамках яких літак-заправник KC-135 отримає безпілотні льотні можливості, передає Вusiness wire.

Розробник технології безпечного автономного польоту для літаків Merlin у співпраці з Командуванням повітряної мобільності (AMC) і Командуванням матеріально-технічного забезпечення ВПС США (AFMC) спроектує, інтегрує, протестує систему Merlin Pilot на стратотанкері KC-135. Згідно із заявою сторін, це дасть можливість скоротити робоче навантаження екіпажів, а потім і кількість операцій за участю екіпажів.

Після того, як система, що працює на базі штучного інтелекту, навчиться і заслужить довіру військових, літак KC-135 можна буде використовувати, як автономний безпілотник. Співпраця Merlin і ВПС США включатиме системну інтеграцію, наземні випробування і розширені льотні тести.

Важливо

КНР і РФ так не зможуть: Triton передасть дані кожному військовому навіть на великій відстані

Merlin розроблятиме систему з урахуванням даних, зібраних під час численних польотів і дослідженнях людського фактора. Merlin Pilot повинна буде не тільки керувати літаком, а й здійснювати дозаправку в повітрі.

Така інтеграція дасть змогу компанії Merlin удосконалити свою систему автоматизації, яку надалі можна буде встановлювати і на літаки, що виконують інші завдання.

Раніше ми писали про те. що Херсонська ОВА передала на фронт дрони, але "засвітила" їхні частоти. Радіочастоти БПЛА вказали прямо на коробках, які сфотографували і виклали в мережу. Тож окупантам буде легше придушити їх на фронті, підібравши потрібний засіб РЕБ.