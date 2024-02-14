КНР і РФ так не зможуть: Triton передасть дані кожному військовому навіть на великій відстані

Автономний БПЛА розвідки, спостереження і наведення MQ-4C Triton зможе літати понад 24 год, долаючи відстань у 14,8 тис. км.

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Компанія Northrop Grumman оснастить дрон MQ-4C Triton передовими датчиками в межах програми "Об'єднане загальнодоменне командування і контроль". Це дасть можливість ВМС США відстежувати дані по всьому світу, ділитися інформацією і реагувати відповідним чином, передає Defense News.

Щоб обігнати Китай і Росію в галузі військових технологій, американці вирішили об'єднати в одну систему різні служби, їхні бази даних і їхню зброю. Багатомільярдний проєкт, що отримав назву "Об'єднане загальнодоменне командування і контроль", передбачає, що будь-який датчик буде здатний передати будь-якому військовослужбовцю необхідну інформацію. У цей проєкт і будуть включені дрони MQ-4C Triton.

БПЛА зможуть зв'язуватися зі службами Командування інформаційних операцій ВМС, підвищуючи ситуаційну обізнаність для пілотів винищувачів, які повинні будуть виконувати різні бойові завдання в тих чи інших регіонах.

Автономний дрон розвідки, спостереження та наведення MQ-4C Triton може літати понад 24 год на висоті понад 16 км. Його дальність польоту становить понад 14,8 тис. км. Датчики, встановлені на борту, можуть вловлювати електронні сигнали і повідомлення противника, і ця інформація передаватиметься на військові кораблі та літаки.

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Віцеадмірал Крейг Клеппертон, керівник Кіберкомандування ВМС США, заявив, що можливості системи геопросторової розвідки БПЛА Triton становлять особливий інтерес для військово-морських сил. Він упевнений, що безпілотник якісно поліпшить обмін інформацією між наземними службами та екіпажами. Наразі компанія Northrop поставила ВМС щонайменше 5 безпілотних систем. Дрони вже були випробувані в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, обмінявшись даними з Тихоокеанським командуванням військово-морських інформаційних операцій на Гаваях, островом Вїдбі та оперативною групою Командування інформаційних операцій ВМС Меріленда.

Раніше ми писали про те, що дрони знищують 90% всієї техніки ЗС РФ і рятують поранених. Біля Бахмута ведеться справжня війна дронів. Безпілотники фактично замінили артилерію як засіб дистанційного ураження цілей.