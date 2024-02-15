Іспанські інженери зробили дрони невразливими для РЕБ: у Росії вже панікують

Завдяки GNSS-Denied Navigation Kit, дрони позбулися вразливості у вигляді "прив'язки" до Глобальної навігаційної супутникової системи.

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Компанія Grupo Oesía (Іспанія) представила навігаційний комплект GNSS-Denied Navigation Kit для дронів, що дає їм змогу працювати без прив'язки до Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS). Це важливий крок на шляху розвитку автономної навігації, повідомляє Аstualidad Аeroespacial.

Комплект навігації GNSS-Denied Navigation Kit включає систему орієнтації та визначення курсу POLAR-300 (AHRS), а також вдосконалену систему візуальної навігації VNS01 — це дасть змогу дрону орієнтуватися в просторі. Безпеку забезпечують алгоритми виявлення та протидії складним методам спуфінгу та перешкод, забезпечуючи надійну та безпечну навігацію. Під час тестів з'ясували, що рівень помилок нової системи становить лише 1%.

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Інженери зазначили, що сьогодні вкрай важливо зробити дрони невразливими для РЕБ. Крім того, безпілотники стають марними, якщо не можуть спиратися у своїй роботі на навігаційні супутникові системи. Щоб усунути цей суттєвий недолік і було розроблено навігаційний комплект GNSS-Denied Navigation Kit, що забезпечує БПЛА ще кращу автономність.

Російське видання "Военное обозрение" відреагувало на розробку іспанців, написавши у своєму матеріалі, що "поява подібних західних систем на полі бою істотно ускладнить боротьбу із загрозами, які становлять безпілотники". Однак наразі не відомо, які саме БПЛА отримають GNSS-Denied Navigation Kit.

Раніше ми писали про те, що маневрена лазерна зброя зможе збивати БПЛА вагою до 600 кг. За задумом військових інженерів, лазерна зброя має бути досить маневреною, щоб швидко переміщатися разом із військами по полю бою.