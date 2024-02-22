Україна озброюється дронами з ШІ: чим кращі за звичайні та коли масово з'являться на фронті

Понад 20 команд уже працюють над штучним інтелектом, і багато з них уже перебувають на фінальній стадії, але перед запуском потрібно переконатися, що БПЛА не атакують усіх підряд.

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20 лютого заступник головнокомандувача Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський заявив, що українські військові вже тестують безпілотники ізсистемами штучного інтелекту, деякі з яких отримали від Великобританії. Фокус довідався в експертів, для чого потрібна ця технологія та як її впроваджують.

Дрони з ШІ масово запускатимуть до кінця квітня

Вадим Сухаревський стверджує, що системи ШІ для безпілотників уже існують, але організувати їх ефективне використання в бойових умовах доволі складно. Наприклад, потрібно навчити їх розрізняти об'єкти на зображеннях.

"Як ми відрізняємо фотографію штучного інтелекту й реальну? За кількістю пальців тощо. Ось якраз ця кількість "пальців" на картинці — той момент, який нам треба втілювати в життя саме на полі бою", — акцентував він.

У своїй статті, опублікованій на сайті видання "Українська правда", міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав, що наразі близько 20 компаній працюють над розробкою ШІ для застосування в безпілотниках, зокрема, технологій комп'ютерного зору (computer vision або СV) для донаведення. Як пояснив чиновник, вони дозволять БПЛА аналізувати відеопотоки в реальному часі, щоб знаходити й ідентифікувати об'єкти, такі як російські автомобілі, живу силу й артилерію.

Після цього система наводиться та направляє дрон на ціль, передаючи дані до контролера. ШІ водночас виступає цифровим пілотом: прогнозує траєкторію об'єкта, допомагає точно влучити по ньому під час руху, запам'ятовує в разі тимчасового зникнення з поля зору, щоб потім відновити полювання.

"У першому кварталі 2024 року ми вже побачимо масоване застосування FPV-дронів із технологією штучного інтелекту, — зазначив Михайло Федоров. — Застосування методів CV і AI створює потужну систему наведення, яка покращує обізнаність оператора в ситуації та його здатність ухвалювати рішення".

На початку осені Міноборони України інформувало, що до експлуатації в ЗСУ був допущений один із таких безпілотників — Saker Scout. Як запевняють фахівці, завдяки новітній оптиці система цього дрона може самостійно розпізнавати й фіксувати координати техніки ворога попри маскування. Пізніше оборонне відомство допустило до експлуатації в Збройних силах ще один БПЛА українського виробництва, оснащений штучним інтелектом і системою автономного польоту, — SkyKnight 2.

Український безпілотник Saker Scout зі штучним інтелектом Фото: Facebook

Як працює ШІ для дронів і до чого тут пальці

Раніше представники української компанії Airlogix, яка виробляє безпілотні авіаційні комплекси Gor, в інтерв'ю Фокусу розповіли, що фраза "штучний інтелект" наразі дуже популярна, хоча зазвичай мається на увазі не повноцінний "інтелект", а якісь комп'ютерні системи або програмні рішення. Вони можуть підстрахувати оператора та вказати на об'єкти, які людина не змогла помітити.

Керівник відділу маркетингу Airlogix Віктор Локотков у коментарі для цієї статі запевнив, що над впровадженням ШІ для безпілотників зараз працюють усі сертифіковані виробники України.

"Прориву як такого ще немає, він станеться, коли такі системи допомагатимуть нашим хлопцям на фронті. Але вже багато компаній перебувають на фінальній стадії", — запевнив представник компанії.

Основні задачі, які ШІ виконуватиме на полі бою, це:

Підсвічування об'єктів для ураження, коли видно тільки частину об'єкта в кущах, наприклад; Підказки оператору для ураження техніки, а саме слабких місць техніки для ефективніших ударів; Автоматичне ураження на фінальному етапі польоту дрона.

Зокрема, штучний інтелект може покращити інерційну систему, яка відповідає за повернення БпЛА в разі використання противником засобів РЕБ.

"Коли пан Сухаревський говорив про кількість пальців, то мав на увазі те, що Midjourney AI має проблему з генерацією пальців на руках. Тобто найчастіше саме цей ШІ генерує на руках не 5, а 6 пальців, так можна зрозуміти, що зображення було згенеровано штучним інтелектом. Найімовірніше, малися на увазі проблеми, які може створити сам ШІ при розпізнаванні об'єктів і ухваленні рішень на основі цих даних", — припустив Віктор Локотков.

За його словами, наразі українцям нічого не заважає застосовувати дрони зі штучним інтелектом, але потрібно ще трохи часу, сильні команди айтішників і тримати зв'язок один із одним. Деякі вже виробники добре себе показали, і їхні рішення ШІ вже використовуються на БПЛА, але про це поки не кажуть. Інші ж намагаються цей ШІ зробити.

"Штучний інтелект або машинний зір (частіше використовуються у зв'язці), дуже скоро використовуватимуться на всіх українських БПЛА. Проблем ніяких немає, ми отримуємо від військових усі необхідні матеріали, щоб зробити машинний зір і почати використовувати штучний інтелект, але потрібен час для розшифровки та навчання ШІ. Це фото й відео техніки з різних ракурсів для того, щоб навчити штучний інтелект. Йому потрібно бачити об'єкти з різних ракурсів, як їх бачать військові, і тоді він правильно відпрацьовуватиме цілі. Добре, що Сили оборони діляться з нами цими матеріалами, що значно поліпшує та пришвидшує роботу над навчанням штучного інтелекту", — поділився Віктор Локотков.

Якщо говорити про кількість пальців — це доволі поширена проблема моделей штучного інтелекту, які створюють зображення за текстовим описом, серед них популярні: Midjourney, Stable Diffusion і DALL-E 2. Як пише видання BuzzFeed News, такі сервіси "вчаться" розпізнавати зв'язки між мільярдами зображень, зібраних в інтернеті, й текстовими описами до них, доки не зрозуміють зв'язок між словом "собака" та зображенням собаки. Однак пальці на руках людей, а інколи ще зуби, досі є проблемою для генеративних ШІ.

"Зазвичай у наборах даних ШІ на зображеннях людей руки менш помітні, ніж обличчя. Руки також мають тенденцію бути набагато меншими на вихідних зображеннях, оскільки вони зазвичай рідко показуються великим планом", — пояснив представник компанії Stability AI, що створила Stable Diffusion.

Співзасновник і СЕО компанії Griselda Олексій Теплухін у бесіді з Фокусом припустив, що Вадим Сухаревський обрав серед проблем із використанням систем штучного інтелекту не зовсім вдалий приклад — ШІ в безпілотниках не створює зображення, як у відомій ситуації із зайвими згенерованими пальцями. Значно важливішою є довіра до автоматичного визначення цілі компʼютером, і чи можлива така довіра взагалі.

Водночас Олексій Теплухін підкреслив, що саме використання БПЛА зі штучним інтелектом максимально перспективне для поля бою. Ідеальна картина складається з таких пунктів:

ШІ визначив ціль у системі ухвалення рішень; ШІ обрав маршрут; ШІ уникнув нештатних ситуацій на маршруті; ШІ ідентифікував ціль; ШІ визначив систему захисту цілі; ШІ уразив ціль.

"Правда, тоді людство може й зникнути. Зараз активно розробляються рішення для пунктів 4 та 6. І це вже буде вирішальна перевага, бо тоді можна буде відправляти рій дронів самостійно чи разом із маткою, і вони там виконуватимуть функцію штурмового підрозділу. Проблем тут багато, але всі рухаються в цьому напрямку", — розповів Олексій Теплухін.

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