Оновіть "Повітряну тривогу": застосунок попередить, куди летить ракета або дрон, — Ігнат

Тепер програма попереджає про повітряні загрози для окремого міста чи громади в Україні. Її варто оновити вручну, якщо це не сталося автоматично.

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Популярний застосунок для смартфонів "Повітряна тривога" 6.0 надсилатиме попередження про підвищену небезпеку в окремих містах та громадах. Про оновлення програми сповістив на своєму сайті виробник Ajax Systems.

У версії програми 6.0 сповіщення про наближення ракет або російських ударних безпілотників додатково з'являтимуться під час загального режиму тривоги. Такі оголошення сповіщатимуть громадян про конкретні загрози саме в їхньому місці перебування.

"Фахівцям Повітряних сил спільно з розробниками "Повітряної тривоги" вдалося розробити безпечний алгоритм, який дозволить отримувати інформацію щодо регіону, де ви знаходитесь. Ви забиваєте в додаток свій регіон і там з'являється додаткова інформація щодо підвищеної тривоги. Це коли входить у повітряний простір об’єкт певний, буде звучати додаткова інформація", — розповів про оновлення застосунку спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Для отримання нових сповіщень потрібно оновити програму "Підвищена небезпека!" до версії 6.0. Оновлення вже доступно для власників смартфонів та інших пристроїв з операційними системами iOS та Android. Якщо застосунок з якихось причин не оновлюється автоматично, його слід спробувати оновити примусово або встановити повторно. Потрібний для цього інсталяційний файл можна знайти на сайті виробника застосунку.

Також застосунок отримав регулювання гучності сповіщення "Підвищена небезпека!" та можливість повідомити, якщо сповіщення "Підвищена небезпека!" перестають надходити. Додатково розробники випустили віджет "Мапа тривог" у вигляді окремого застосунку. Його можна додати на домашній екран телефона для кращого, наочного та більш зручного відстеження безпекової ситуації. Віджет також доступний для власників пристроїв iOS та Android, його теж можна завантажити за посиланнями на сайті.

Програма "Повітряна тривога" розроблена компаніями Ajax Systems та Stfalcon користуючись підтримкою Міністерства цифрової трансформації України. Кількість його завантажень сягає 26 млн разів, програмою активно користуються 6 млн користувачів. Він дає можливість отримати попередження про ракетні удари, артилерійські обстріли, вуличні бої, радіацію, хімічну загрозу, природні лиха. Також доступні важливі сповіщення від місцевих ОВА та Цивільного Захисту України.

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