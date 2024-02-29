У РФ розробили гранатомет із дистанційним управлінням для бойового робота

Гранатомет АГС-17 закріплять на роботизованій бронемашині та керуватимуть обома пристроями з одного пульта.

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Інженери з Військової академії матеріально-технічного забезпечення ім. О. В. Хрульова отримали патент на новий пристрій. О. В. Хрульова отримали патент на новий пристрій, який дасть змогу оснастити бойову роботизовану платформу гранатометом із модулем дистанційного керування, передає інформагентство ТАСС.

За задумом розробників, роботизовану платформу оснащуватимуть системою дистанційного наведення і стрільби, а також системою для управління самою платформою, двигуном, трансмісією, ходовою частиною. Передбачається, що платформа буде являти собою броньовану машину, але яку саме, не уточнюється.

Верхня частина робота буде оснащена спеціальною рамою, до якої кріпитиметься безпосередньо сам гранатомет моделі АГС-17. Вежа при цьому конструкторами не передбачена, бо в такому разі гранатомет потрібно було б модернізувати.

Наведення АГС-17 здійснюватиметься за допомогою невеликої силової установки. Система має в своєму розпорядженні спеціальне з'єднання двигуна з передачею і блоком спуску.

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Керувати бойовим роботом і гранатометом можна буде за допомогою одного пульта.

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