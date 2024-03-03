Китайські роботи-собаки здатні стріляти не гірше за людину: яка технологія це дозволяє

На відміну від американських дослідників, китайці знайшли технологію, яка значно підвищує точність стрільби кулемета зі спини робота.

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Нове китайське дослідження стверджує, що озброєні кулеметами роботи-собаки такі ж точні, як навчені люди-стрілки. Про дослідження пише видання South China Morning Post.

Дослідження, проведене Сюй Ченгом, професором машинобудування в Нанкінському університеті науки та технологій, та його командою, "демонструє доцільність ударної платформи з ногами". Його результати були опубліковані в рецензованому журналі The Chinese Journal of Engineering у лютому. Професор також є віцепрезидентом Китайського товариства легкої зброї.

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"Війна в містах, яка охоплює антитерористичні операції, місії з порятунку заручників, а також зачищення вулиць та будівель, невпинно набуває розповсюдження як фундаментальний аспект сучасного конфлікту", — пояснюють китайські дослідники.

Хоча інші країни, зокрема Сполучені Штати, також експериментували з озброєними вогнепальними роботами-собаками, дослідження показує, що випробування у США не найкращим способом оцінили їхній потенціал.

Щоб перевірити свої твердження, команда Сю встановила 7,62-міліметровий кулемет на спині неназваного чотириногого робота-собаки китайського виробництва. Вибрана вогнепальна зброя, також неназвана, могла робити до 750 пострілів на хвилину.

Додатково зброя була оснащена оптико-електронним прицілом, амортизаційним кріпленням та системою автоматичного перезаряджання. Роботу-собаці було наказано стріляти 10-кратними чергами по цілі зростом як людина на відстані 100 м.

Після кількох пострілів радіус напіврозсіювання становив приблизно 5 см. Це максимальна відстань між центром мішені та п’ятьма найближчими кульовими отворами. Це вражає і може конкурувати за точністю зі стандартною стрілецькою зброєю, якою зазвичай користується армія Сполучених Штатів, наприклад M4.

Це означає, що роботизована платформа може вести влучний вогонь зі зброї, відомої своєю сильною віддачею та швидкострільністю. З цієї причини кулемети зазвичай використовують для придушення вогню на полі бою.

За словами дослідницької групи, вчені розробили спеціальне кріплення для зброї, пристосоване для цього завдання. Це контрастує з американськими спробами, коли фактично просто прив’язували зброю до спини робота-собаки.

Кріплення спеціально розроблене для того, щоб дозволити зброї вільно цілитися та одночасно амортизувати її. Це мінімізує коливання дула під час тривалої стрільби. Команда вважає, що досвід Китаю в розробці та створенні роботизованих собак може дати перевагу в цій галузі. Завдяки безпосередньому доступу до технологій у Китаї знають, як їх виготовляти, команда мала щось на зразок "інсайдерських знань" про те, як найкраще створити кріплення для зброї та інтегрувати її до робота-собаки.

"Міський ландшафт із його лабіринтом вулиць, що перетинаються, та високими будівлями, щільно притиснутими одна до одної, створює унікальні виклики для безпілотних бойових платформ. Ці платформи повинні долати неструктуровану місцевість і виконувати складні дії, такі як маневрування, масштабування та стрибки, що робить традиційні колісні та гусеничні конструкції неадекватними. Чотириногі платформи, засновані на біонічних принципах, можуть використовувати незалежні наземні опорні точки для забезпечення підвищеної мобільності та адаптивності в складних міських бойових умовах", — розповідає команда експерименту.

Якщо висновки правдиві, це може виявитися революційним для міської війни, яка відома високим рівнем втрат.

Нагадаємо, Китай вже давно приділяє щільну увагу бойовим можливостям чотириногих робопсів. У жовтні 2022 року у китайській соцмережі Weibo з'явилося популярне відео, у якому робот-пес з автоматом на спині десантується з безпілотника.