"Vodafone Україна" отримала новий код для своїх номерів: як це торкнеться українців

За інформацією НКЕК, дозвіл оператору "Vodafone Україна" видано терміном на 5 років і він зможе запропонувати своїм абонентам 10 млн нових номерів.

Related video

Оператор мобільного звʼязку Vodafone Ukraine отримав дозвіл на використання нового коду для мобільних номерів — 075. Про це йдеться у рішенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Оператор зможе запропонувати своїм абонентам 10 мільйонів нових номерів. Дозвіл на використання нового коду видано строком на п’ять років, а за національний ідентифікаційний код мережі рухомого зв’язку доведеться сплатити 10 мільйонів гривень.

"Виділення нових кодів мережі є важливим кроком для розвитку телекомунікаційної галузі України. Це дасть змогу операторам зв’язку задовольнити зростаючий попит на мобільні номери та підвищити якість послуг зв’язку", — йшлося на засіданні НКЕК, що відбулося 6 березня.

Наразі, як зазначили у "Vodafone Україна", оператор використовує коди мережі 50, 66, 95 і 99, кожен з яких має місткість у 10 мільйонів номерів.

"Важливо зазначити, що для перших трьох кодів уже використано понад 80% номерного ресурсу, а для коду 99 — понад 77%. У зв’язку з цим в оператора виникла потреба у додатковому ресурсі нумерації для забезпечення безперебійної роботи мережі", — пояснили у "Vodafone Україна".

Раніше в НКЕК надали аналогічний дозвіл на використання коду мережі +380 77 компанії "Київстар" також місткістю 10 мільйонів номерів. Це означає, що оператор тепер може надавати своїм абонентам номери телефонів у форматі +380 77 xxx xx xx. Наразі "Київстар" вже використовує коди мережі 67, 68, 96, 97 і 98.

Важливо

Оператор Vodafone запустив сервіс відстеження членів сім'ї: як це допоможе українцям

Раніше Фокус розповідав, як підключити мобільний інтернет, коли відключена електроенергія.