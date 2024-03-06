Вимкнути інтернет не вийде: супутники відновлять зв'язок після обриву кабелів у Червоному морі

Щоб знову користуватися безперебійним інтернетом, користувачі можуть перейти на Starlink, HughesNet, OneWeb, Intelsat.

Related video

Після того, як у Червоному морі було пошкоджено 4 інтернет-кабелі, зв'язок між Європою, Африкою та Азією було дещо порушено. Однак супутниковий інтернет міг би вирішити проблему, поки кабелі не будуть відремонтовані, пише видання Interesting Engineering.

Згідно з даними гонконгського кабельного оператора HGC Global Communications (HGC), 4 з 15 підводних кабелів у Червоному морі були перерізані. Як повідомляє Washington Post, 2 з 4-х постраждалих кабелів з'єднуються під водою, а це означає, що найбільше постраждали інші 2 кабелі. Однак вплив цього пошкодження на інтернет-трафік був серйозним.

Провину поклали на повстанців-хуситів, які базуються в Ємені і нападають на судна в регіоні. Однак хусити відкинули ці звинувачення і заявили, що відповідальність лежить на військових підрозділах США або Великої Британії, які діють нині в регіоні.

Інтернет-кабелі, прокладені під водою Фото: Скриншот

Супутники допоможуть компенсувати збої в інтернеті

Як пояснив HGC, приблизно чверть усього трафіку між Азією, Європою і Близьким Сходом порушено. За словами представника компанії Seacom із Південної Африки, чий кабель теж постраждав, ремонт може тривати щонайменше 8 тижнів і все залежить від отримання дозволів від влади Ємену. А доти необхідно вжити заходів, щоб допомогти перенаправити постраждалий інтернет-трафік через цей район.

"Є повідомлення про значне уповільнення інтернету в Східній Африці", — сказав Ріс Морган, регіональний віцепрезидент із продажу медіа та мереж оператора Intelsat.

Морган заявив, що ті користувачі, у яких є резервне обладнання, можуть відновити зв'язок протягом 15 хвилин через супутникову мережу. Наприклад, можна підключитися до таких операторів супутникового інтернету, як Starlink, HughesNet, OneWeb, Intelsat.

Які наслідки пошкоджень інтернет-кабелів у Червоному морі

Як зазначає Space News, уповільнення інтернет-з'єднання негативно впливає на компанії, що зберігають критично важливі дані. Уряди, організації, приватні та держкомпанії, фінустанови змушені перенаправляти конфіденційну інформацію через сервери інших країн, які не відчувають проблем з інтернетом.

Важливо

Війна під водою: хусити вивели з ладу підводні кабелі між Європою та Азією

Після інциденту в Червоному морі, такі оператори, як Intelsat, отримали більшу кількість абонентів, однак на них тепер лежить і велика відповідальність. У зв'язку з цим оператори пропонують резервний зв'язок важливим клієнтам, які поки що не ризикують користуватися кабельним інтернетом через можливі збої.

Неясно, як саме кабелі були розірвані, але проблеми з підключенням підкреслюють необхідність створення гібридних підводних кабельних і супутникових мереж. Супутникові мережі допоможуть швидко відновити зв'язок, якщо наземна або підводна інфраструктура знову буде пошкоджена.

Раніше ми писали про те, що хусити заперечують звинувачення в пошкодженні інтернет-кабелів у Червоному морі, заявляючи, що кабелі нібито пошкодили британські та американські військові.