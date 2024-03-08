Українській потужний дрон Sky Destroyer розстріляє окупантів з висоти: як він це робитиме

Розробники обіцяють виняткову влучність завдяки власним технологіям захопленню цілі та компенсації віддачі після пострілів.

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Октокоптер українського виробництва Sky Destroyer може стати повітряною платформою для стрілецької зброї, якою можна буде керувати дистанційно. Про проєкт дрона розповів один з його засновників Роман в інтерв'ю сайту ITC.ua.

Дрон підвищеної вантажності з вісьма двигунами близько матиме вагу близько 50-60 кг та літатиме біля години зі швидкістю до 90 км/год. Його основне завдання — дистанційно, а та безпечно для оператора і самої платформи застосовувати різноманітну стрілецьку зброю (кулемети, автомати, кулемети, легкі гранатомети), що кріпиться до підвісу. При цьому платформа є багатофункціональною та може доставляти різноманітне навантаження до 10 кг. На платформі Brave Inventors стадія проєкту поки позначена як "Ідея".

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Ураження зі зброї відбуватиметься з високою ймовірністю, Роман каже, що воно практично гарантоване. Зброя на підвісі матиме рухливе наведення, прицілювання відбуватиметься автоматично, за допомогою оптики, при цьому відео стабілізуватиметься. Таким чином Sky Destroyer зможе вцілити рухомі об’єкти.

"Якщо ви стріляєте зі стрілецької зброї, на одну людину можна витратити 10 і більше патронів. Завдяки потужному наближенню у камері можна побачити, чи попали ви у ворога. За розрахунками, Sky Destroyer зможе вести досить точну та кучну стрільбу з відстані близько 300 метрів. Я не впевнений, що навіть досвідчений кулеметник зможе дати такі результати", — розповідає розробник про стрілецькі можливості платформи

Роман працював програмістом, а зараз, з метою допомогти перемозі, є провідним інженером з комп’ютерних систем на державному підприємстві. Також у команді є науковий співробітник Львівської політехніки, військовий одного спецпідрозділу та студент факультету кібербезпеки ЛНУ. Команда займається проєктом у вільний час.

Початково розробники планували застосувати чотири двигуни, досвід військових підказав, що подібні великі дрони не стійкі до вітру. Щоб протистояти атмосферним рухам, потрібно мати потужну піднімну силу, яку в змозі дати вісім двигунів.

Колектив вже розробив передачу телеметрії, обхід РЕБ та інші деталі, для цього вдалося знайти цікаві рішення. Найскладнішим моментом у розробці Роман вважає компенсацію віддачі зброї. Її треба розтягнути у часі для стабілізації БПЛА. Але команда змогла розрахувати необхідні фізичні деталі й зараз працює над механізмом поглинання віддачі.

Коли ентузіасти створили готовий проєкт на папері, вони перейшли до практичної реалізації. Це потребує коштів, розробники звернулися до платформи Brave inventors. Проєкт пройшов серйозний відбір та отримав схвальні відгуки експертів. Кінцеву вартість дрона розробник приблизно оцінив у 18 тисяч доларів США, при цьому лише компоненти коштують 10 тисяч доларів.

Нещодавно схвалення військових та затвердження Міноборони отримав український дрон-бомбардувальник Hummel. Цей безпілотний багаторазовий квадрокоптер вже пройшов випробування та зараз перебуває на стадії кодифікації за стандартами НАТО. Він здатний переносити вантаж до 2 кг на відстань до 20 км.