Армія США залишиться без передових чипів "для оборони та розвідки": Пентагон пошкодував грошей

Пентагон відмовився видавати грант компанії Intel у розмірі 2,5 млрд доларів США на виробництво напівпровідників для потреб військових.

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Пентагон відмовився видавати грант компанії Intel у розмірі 2,5 млрд доларів США. Ці гроші виробник мав вкласти у створення процесорів, які використовуються в додатках для оборони та розвідки, пише SCMP.

Найімовірніше, Intel не отримає ту суму федерального фінансування, на яку вона розраховувала. Варто зазначити, що фінансування ВПК передбачало виділення 3,5 млрд доларів компанії Intel на виробництво передових напівпровідників "для оборони та розвідки", з яких 1 млрд мало виділити Мінторгівлі США, а ще 2,5 млрд — Міноборони США.

Але Пентагон відмовився від цього плану за кілька днів до крайнього терміну надання держфінансування, кажуть джерела. Тому законодавці доручили Міністерству торгівлі використати інші кошти для покриття дефіциту. Аналітики роблять висновок, що в Міноборони вирішили більшу частину коштів спрямувати на свої власні потреби. Однак, згідно з оборонною угодою, Intel, як і раніше, є спеціалізованим постачальником мікросхем для військових і розвідників у рамках програми Secure Enclave.

У своїй заяві представник Міністерства торгівлі повідомив, що рішення про фінансування Secure Enclave ще не ухвалено остаточно. Своєю чергою, Джефф Юргенсен, представник Пентагону, заявив, що Міноборони продовжить працювати з партнерами з різних відомств і з Конгресом, щоб підтримати реалізацію Закону про чіпи і задовольнити вимоги військових до мікроелектроніки.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, переговори ще тривають. Intel відмовилася від коментарів, а Білий дім не відповів на запит про коментарі.

Гендиректор Intel Пет Гелсінгер повідомив інвесторам, що державні гроші допоможуть профінансувати підприємства в Огайо та Аризоні, в які сам виробник вклав 20 млрд доларів.

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Чипи можуть різко подорожчати, а разом із ними й всі гаджети: що сталося

Міністерство торгівлі вже оголосило про три гранти фірмам, що виробляють чипи старого покоління. Один із них, у розмірі 1,5 млрд доларів, отримає компанія GlobalFoundries, що входить до числа провідних постачальників старих процесорів для збройних сил США. Джерела повідомляють, що GlobalFoundries лобіювала в Конгресі відсторонення Intel від оборонного фінансування. Деякі законодавці також висловили занепокоєння з приводу того, що військові покладаються тільки на одну компанію, Intel, у виробництві передових чипів. У своїй заяві GlobalFoundries підкреслила, що не вважає програму Secure Enclave єдиним правильним рішенням.

Закон про чіпи отримав підтримку обох партій, які вважають, що нестабільна вітчизняна напівпровідникова промисловість є проблемою для національної безпеки — особливо у світлі зростаючого суперництва Вашингтона з Пекіном.

Раніше ми писали про те, що Intel продає Huawei передові чипи на мільйони доларів. Intel, на відміну від AMD, вдалося зберегти ліцензію на продаж чипів Huawei, що перебуває під суворими санкціями. Але її термін скоро закінчиться.