Вчені вирішили ключову проблему твердотільних батарей: працюватимуть довше за аналоги

Твердотільні батареї працюватимуть довше завдяки методу нижнього електроосадження.

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Дослідники з POSCO N.EX.T Hub обіцяють більш безпечне і довговічне зберігання енергії. Вони впевнені в тому, що змогли вирішити критичну проблему твердотільних батарей за допомогою методу "нижнього електроосадження", пише Interesting engineering.

Сучасні акумулятори, встановлені в смартфонах або електромобілях, здебільшого використовують рідкі електроліти для передачі енергії. Однак ці рідини легкозаймисті, що негативно впливає на безпеку. Твердотільні батареї, навпаки, використовують твердий електроліт, що робить їх більш безпечними. Також вони здатні утримувати більшу щільність енергії. Але є у них і проблема: ключовий компонент таких акумуляторів — літій, — утворює відкладення під час заряджання і розряджання. Це призводить до виснаження літію і, в кінцевому підсумку, — до зниження загальної продуктивності і терміну служби батареї.

Дослідницька група створила надтонкий захисний шар для анода батареї, який направляє літій. Завдяки спеціальному сполучному матеріалу літій акуратно накопичується в нижній частині анода, утворюючи добре організовану "стопку". Цей метод допоміг вирішити проблему нерівномірного осадження літію.

Вчені протестували модернізовані батареї і з'ясували, що вони можуть пропрацювати набагато довше аналогів. Акумулятори також показали стабільні електрохімічні характеристики протягом тривалого періоду часу, навіть якщо товщина металевого літію становить 10 мікрометрів або менше.

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"Ми розробили довговічну систему повністю твердотільних акумуляторів за допомогою нової стратегії електроосадження", — каже професор Суджін Пак, який очолював дослідження. — "Завдяки подальшим дослідженням ми прагнемо знайти більш ефективні способи збільшення терміну служби батареї та збільшення щільності енергії".

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