У Месенджері Telegram стався масштабний збій (інфографіка)

Користувачі скаржилися на проблеми із завантаженням фотографій, відео, а також надсиланням повідомлень.

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Увечері 22 березня користувачі з різних країн месенджера Telegram почали повідомляти про збій у роботі програми. Про проблеми в роботі програми також свідчать дані моніторингового сервісу Downdetector.

Користувачі скаржилися на проблеми із завантаженням фото, відео, а також надсиланням повідомлень.

Збій у роботі Telegram Фото: Скриншот

Причини такого збою поки невідомі.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Telegram отримав список "проблемних" каналів від влади України. У компанії заявляють, що додаток є безпечним месенджером для українців і користувачів в інших країнах світу.

Також повідомлялося, що 7 березня у Верховній Раді зацікавилися, як Telegram-канали платять податки. За словами голови парламентського комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина, перевірка, напевно, виявить, що прибутковий бізнес не платить податки в український бюджет.