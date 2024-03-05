"Telegram надійніший": Павло Дуров відреагував на збій у роботі Instagram і Facebook

За словами засновника Telegram, протягом минулого року його месенджер був недоступний лише 9 хвилин, що дорівнює 99,999983 % часу роботи.

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Засновник месенджера Telegram Павло Дуров прокоментував збій у роботі соціальних мереж Instagram і Facebook, який стався 5 березня. Відповідний пост він опублікував у своєму Telegram-каналі.

За словами підприємця, поки Instagram і Facebook не працювали, мільйони людей використовували Telegram.

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"Цікаво, що Telegram надійніший за ці сервіси — попри те, що на інфраструктуру в розрахунку на одного користувача витрачається в кілька разів менше коштів. У нас також приблизно в 1000 разів (!) менше штатних співробітників, ніж у Meta, але нам вдається швидше запускати нові функції та впроваджувати інновації", — написав він.

Дуров відреагував на збій у Meta

Дуров також заявив, що торік месенджер Telegram сумарно був недоступний лише 9 хвилин із 525 600 хвилин року.

"Це 99,999983 % часу роботи", — підкреслив підприємець.

Дуров про збій в Instagram і Facebook Фото: Скриншот

Нагадаємо, 5 березня, приблизно о 17:30 за київським часом, стався масовий збій у роботі Facebook, Instagram. За даними детектора збоїв і скарг DownDetector з проблемами також зіткнулися користувачі Youtube, X (Twitter), Google та інших сервісів.

Крім того, 5 березня масштабний збій стався в застосунку для державних послуг "Дія". Під час запуску застосунку та спроби авторизації з'являлося повідомлення: "На жаль, сталася помилка" і кнопка "Спробувати ще", натискання на яку не давало результатів.