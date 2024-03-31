Найкращі смартфони з Android у 2024 році: 5 моделей на будь-який смак і бюджет

Не обов'язково платити шалені гроші, щоб отримати якісний і продуктивний апарат для повсякденних завдань.

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Apple та її iPhone залишаються лідерами на ринку мобільних телефонів на Заході, але пристрої на Android складають їм серйозну конкуренцію. Британське видання The Independent визначило найкращі смартфони у 2024 році — від флагманів до бюджетних моделей.

Телефони, створені на основі мобільної операційної системи Android, розробленої Google, представлені в різноманітних формах, розмірах, форм-факторах і мають широкий діапазон цін, що є значною перевагою перед Apple, оскільки iPhone коштують дуже дорого та мало чим відрізняються один від одного, принаймні в рамках одного покоління. Серед телефонів на Android можна знайти надшвидкого "вбивцю iPhone", такого як Samsung Galaxy S24 Ultra, складні смартфони, повністю інтегровані з Google Pixel 8 Pro, яскраві дизайни або ж приємний цінник, що не б'є по кишені. Найголовніше, можна вибрати модель саме з тими функціями, які потрібні, і не переплачувати за зайве.

У The Independent є проект IndyBest, де експерти з шопінгу тестують різні продукти, зокрема техніку. Аналітики самі використовували смартфони, приділяючи пильну увагу тому, як вони справляються з основними завданнями, такими як обмін повідомленнями, прослуховування музики і подкастів, соціальними мережами. Крім того, моделі ретельно випробовували, перевіряючи, як працює камера в складних умовах освітлення, на скільки вистачить заряду акумулятора за безперервного відтворення відео з YouTube, чи запускаються високопродуктивні застосунки, як процесор витримує навантаження.

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Найкращий флагман — Samsung Galaxy S24 Ultra

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra дорогий, але потужний Фото: Samsung

Galaxy S24 Ultra — найкращий телефон, який коли-небудь виробляла Samsung. Він оснащений дуже швидким процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, яскравим екраном. Це також єдиний масовий смартфон, оснащений власним стилусом, тонкий і легкий S-Pen висувається з акуратного маленького корпусу в нижній частині пристрою і дає змогу робити нотатки, начерки, малювати й обводити колами об'єкти, щоб штучний інтелект знайшов їх у Google.

Хоча апаратні характеристики отримали лише найнезначніші оновлення порівняно з S23, флагманський телефон Galaxy 2024 року помітно виділяється завдяки програмному забезпеченню. Samsung включила магію машинного навчання у свої й без того потужні інструменти для фотографії та редагування тексту. Смартфон дає змогу стирати об'єкти та перешкоди з фотографій, переміщати їх у кадрі, змінювати розмір або підставляти щось інше. Можна також повторно обрізати фотографії після їхньої зйомки і попросити штучний інтелект "домалювати" нові частини зображення.

Характеристики Samsung Galaxy S24 Ultra

Розмір: 79 мм х 162 мм х 8,6 мм.

Вага: 233 г.

Дисплей: 6,8 дюйма, QHD+, 120 Гц.

Камери: телеоб'єктив 50 МП + 10 МП, основна 200 МП, надширококутна 12 МП.

Селфі-камера: 12 МП.

Пам'ять: 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ.

Оперативна пам'ять: 12 ГБ.

Вартість в Україні: від 57 999 грн.

Якщо хочеться мати в кишені передові функції лінійки Samsung Galaxy, але не вистачає грошей на найдорожчу модель, аналітики рекомендують придивитися до базової моделі S24. Вона має ту саму якість збірки та інструменти на базі штучного інтелекту, але коштує на 9 000 грн дешевше. Ні S24, ні S24+ не сумісні зі стилусом S-Pen, але це, як і раніше, смартфони преміум-класу нарівні з iPhone 15 і Google Pixel 8.

The Independent обрала Samsung Galaxy S24 найкращим Android-смартфоном 2024 року. Це один з небагатьох телефонів, які можуть конкурувати з iPhone 15 за загальною якістю збірки, до того ж вельми стильний і продуктивний пристрій за розумну ціну.

Найкращий Android-телефон загалом — Google Pixel 8 Pro

Смартфон Google Pixel 8 Pro визнали найкращим Фото: Скриншот

Актуальний флагман від компанії Google має великий 6,7-дюймовий OLED-екран, пікова яскравість дисплея перевищує 2400 ніт, це більше, ніж у iPhone 15 Pro. Модель оснащена новітнім апаратним забезпеченням камери. Основний об'єктив має роздільну здатність 50 МП, його доповнює надширококутний об'єктив на 48 МП, здатний робити макрознімки з відстані менш як 2 см від об'єкта. Третій телеоб'єктив на 48 МП з 5-кратним оптичним зумом також обіцяє якісніші знімки в умовах низької освітленості. Елементи управління професійною камерою дають змогу вручну налаштовувати такі параметри, як ISO і витримка, а ексклюзивна професійна функція посилення відео покращує якість відео за слабкого освітлення за допомогою ефектів постобробки кінематографічної якості.

Крім камери, експерти позитивно відзначили можливості штучного інтелекту, елегантний дизайн з плоским екраном і сім років підтримки програмного забезпечення. Це означає, що виробники регулярно випускатимуть оновлення, і смартфон залишиться актуальним ще дуже довго.

На думку редакції The Independent, Google Pixel 8 — це демонстрація найкращих якостей телефону на Android за доступну ціну, з оптимізованим інтерфейсом і простим призначеним для користувача інтерфейсом, що відповідає Apple.

Характеристики Google Pixel 8 Pro

Розмір: 162,6 мм х 76,5 мм х 8,8 мм.

Вага: 213 г.

Дисплей: 6,7-дюймовий OLED, 120 Гц.

Камери: основна 50 МП, надширококутна 48 МП, телеоб'єктив 48 МП.

Селфі-камера: 10,5 МП.

Пам'ять: від 128 ГБ до 1 ТБ.

Оперативна пам'ять: 12 ГБ.

Вартість в Україні: від 26880 грн.

Найкращий бюджетний смартфон — Samsung Galaxy A25

Смартфон Samsung Galaxy A25 коштує недорого Фото: Samsung

Найсвіжіший із бюджетних телефонів Samsung A-серії, Galaxy A25, випущений у грудні 2023 року, є одним із найкращих дешевих телефонів на базі Android. Невеликий, але надійний пристрій отримав AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, можливість підключення до 5G-мереж, гідну камеру з трьома об'єктивами, оболонку One UI від Samsung і батарею ємністю 5000 мАг.

Базову модель оснастили сховищем даних об'ємом 128 ГБ — цього може виявитися замало, особливо якщо регулярно записувати відео з роздільною здатністю 4K, як компенсацію покупці отримали досить низьку ціну. Крім того, на відміну від багатьох моделей класом вище, в Galaxy A25 можна вставити карту microSD об'ємом до 1 ТБ.

Характеристики Samsung Galaxy A25

Розмір: 161 мм х 76,5 мм х 8,3 мм.

Вага: 197 г.

Дисплей: 6,5-дюймовий AMOLED, 120 Гц.

Камери: широка 50 МП, надширококутна 8 МП, макрозйомка 2 МП.

Селфі-камера: 13 МП.

Пам'ять: 128 ГБ або 256 ГБ.

Оперативна пам'ять: 6 ГБ або 8 ГБ.

Вартість в Україні: від 10 799 грн.

Найкраще співвідношення ціни та якості — Samsung Galaxy A54

Смартфон Samsung Galaxy A54 підійде майже всім Фото: Скриншот

Крім дорогих флагманів, Samsung також виробляє одні з найкращих смартфонів бюджетного і середнього класу на ринку. Samsung Galaxy A54 об'єднав у собі стильний дизайн, якісний екран AMOLED з плавною частотою оновлення 120 Гц і масив камер, який обходить інші телефони в цьому ціновому діапазоні. Але заради низької вартості довелося пожертвувати потужністю процесора і ємністю акумулятора, тому модель розряджається помітно швидше, ніж дорожчі конкуренти. Загалом же такий компроміс виглядає цілком прийнятним у 2024 році, враховуючи переваги.

Характеристики Samsung Galaxy A54

Розмір: 158,2 мм х 76,7 мм х 8,2 мм.

Вага: 202 г.

Екран: 6,4 дюйма Amoled, 120 Гц.

Камери: широка 50 МП, надширока 12 МП, макро 5 МП, глибина 5 МП.

Селфі-камера: 32 МП.

Пам'ять: 128 ГБ/256 ГБ.

Оперативна пам'ять: 4 ГБ/6 ГБ/8 ГБ.

Вартість в Україні: від 18 699 грн.

Найкращий стиль — Nothing Phone (2)

Компанія Nothing випустила другий за рахунком смартфон і врахувала всі помилки першого. Вона поліпшила дисплей, камери і продуктивність, не відмовившись при цьому від "дивацтв", які роблять лінійку особливою. Ефектний інтерфейс із гліфами залишився, але після оновлення операційної системи Nothing OS він відчувається як цілісна частина дуже продумано створеного телефона.

Друге покоління Nothing Phone різко подорожчало, от тільки складно знайти смартфон за аналогічною ціною з кращою продуктивністю і камерами, але таким же стильним дизайном. Його варто придбати, якщо набридли одні й ті самі блискучі чорні прямокутники, але не хочеться брати надто дорогу модель преміум класу.

Характеристики Nothing Phone (2)

Смартфон Nothing Phone (2) дивний, але хороший Фото: Скриншот

Розмір: 161,1 мм х 76,4 мм х 8,6 мм.

Вага: 201,2 г.

Дисплей: 6,7-дюймовий OLED, 120 Гц.

Камери: 50 МП ширококутна, 50 МП надширококутна.

Селфі-камера: 32 МП.

Пам'ять: 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ.

Оперативна пам'ять: 8 ГБ/12 ГБ.

Вартість в Україні: від 20 999 грн.

Раніше китайський бенчмарк AnTuTu назвав найкращі Android-смартфони лютого за версією користувачів. Рейтинг очолив Samsung Galaxy S23 Ultra, але у нього виявилися серйозні конкуренти.