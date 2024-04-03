Батареї з Tesla: українці передали ЗСУ нові дрони для ударів по окупантах у Криму (відео)

Група з Києва своїми силами роблять кілька видів БПЛА вартістю від 200 до 10 000 доларів, пристосовуючи їх під потреби військових на різних ділянках фронту.

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Маркетолог і блогер Андрій Шараєвський разом із командою волонтерів зібрали за кілька місяців зібрав у своїй квартирі в Києві понад 60 бойових безпілотників для армії України. Він поділився своїми досягненнями з журналістами "Голосу Америки".

На Заході багато хто захоплюється дронами-літаками, збирають їх і влаштовують повітряні перегони. Андрій Шараєвський придбав в інтернеті кілька макетів таких спортивних БПЛА, а потім фахівці з 3D-моделювання переробили їх під військові цілі.

"Ми відчули потребу дуже багатьох солдатів і взагалі військових у дронах літакового типу і вирішили: чому б нам його не зробити? Адже в нас у всіх є 3D-принтери", — поділився керівник проєкту.

Складання одного безпілотника займає близько 17 годин, спочатку друкуються окремі пластикові деталі, а потім збираються воєдино разом з електронікою. Партнери привозять пластик з Європи за дуже низькими цінами, а салони для ремонту електромобілів передають батареї, зняті з розбитих машин Tesla.

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За словами Андрія Шараєвського, команда вже передала свої безпілотники 20 військовим частинам. Дрони часто доводиться підганяти під потреби Сил оборони на різних ділянках фронту.

"Ми маємо отримати підтвердження, що їм комфортно працювати з ним (БПЛА, — ред.). Якщо ми спілкуємося з військовими, які на півдні, то в них одні потреби через те, що різний вітер. Якщо ми спілкуємося з військовими з Луганського чи Донецького напрямку, то в них зовсім інший підхід до літачків", — пояснив Андрій Шараєвський.

Безпілотники з Києва встиг протестувати аеророзвідник ЗСУ Євген Охріменко. Він розповів, що дрони дуже необхідні в умовах дефіциту снарядів, особливо якщо дають змогу не тільки знайти ціль, а й одразу ж вразити її, не витрачаючи дорогоцінного часу на наведення артилерійського вогню.

Команда також передає свої БПЛА українським розвідникам для проведення складних операцій на великій відстані. Одна з моделей може пролетіти 700 кілометрів із 8-ма кілограмами вибухівки на борту. Цього достатньо, щоб вдарити по об'єктах росіян в окупованому Криму.

"Якщо ми поставимо собі таке завдання, то з точки, де ми з вами перебуваємо, ми можемо полетіти в Джанкой і влаштувати там щось веселе", — заявив Андрій Шараєвський.

Виробляються й інші літальні апарати, найдешевший із них пролітає 10 км, але й коштує всього 200 доларів. Більш далекобійні моделі можуть коштувати понад 10 000 доларів. За словами розробника, собівартість пластикового корпусу становить близько 300-400 гривень, але електроніка обходиться дуже дорого, зокрема системи для протидії російським засобам радіоелектронної боротьби.

Більшу частину грошей на виробництво БПЛА, близько 70%, Андрій Шараєвський і його команда отримують у вигляді пожертвувань, а ще 30% докладає сам. Ведення блогів дає змогу влаштовувати збори серед підписників.

Раніше повідомляли, що Україна вдесятеро збільшила виробництво далекобійних БПЛА. За словами глави Мінцифри Михайла Федорова, саме такі дрони завдали ударів по нафтопереробних заводах у Росії. Їхній радіус дії становить від 700 до 1000 км, але є моделі, здатні літати ще далі.