Річ не в супертехнологіях ЗСУ: експерт пояснив, чому РФ пропускає удари по НПЗ

За словами головного редактора Defense Express Олега Каткова, більшість ударів по території противника можна вважати успішними. Річ у тім, що Росія відчуває дефіцит систем ППО.

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Окупанти зазнають колосальних втрат не тільки в Україні, а й на своїй території. У Росії регулярно лунають вибухи після атак, адже місцева протиповітряна оборона не справляється. Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков у коментарі "24 каналу" розповів, чому так відбувається.

За його словами, країна-агресор продовжує пропускати удари по нафтопереробних заводах та інших військових об'єктах. Причина, через яку противнику не вдається постійно знищувати безпілотники, досить проста.

Не варто шукати відповіді на це питання в "невідомих українських супертехнологіях", хоч бійці ЗСУ роблять фантастичну роботу щоразу. Річ у тому, що обходити ворожу ППО значно простіше. Цих систем не так багато всередині Росії, адже більшу частину з них перемістили на фронт.

"У Росії всі засоби ППО зараз сконцентровані у фронтовій, прифронтовій і прикордонній зоні — там Бєлгород, Курськ. Коли були удари по "Москва-сіті" у 2023 році, то вони стягнули туди арктичні ЗРК. Вони мають характерне біле забарвлення. Це прямо свідчить, що не так багато цих засобів вони і мають", — заявив Олег Катков.

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Нагадаємо, 3 квітня повідомлялося, що президент Фінляндії Александр Стубб оцінив удари по НПЗ РФ. На його думку, громадяни РФ повинні зрозуміти, що під час війни буде "прилітати" по нафтопереробних заводах і по інших об'єктах, пов'язаних із війною. Подібні удари не є проблемою, оскільки зазвичай так і відбувається під час вторгнення на територію сусідньої держави.

Також цього дня президент України Володимир Зеленський прокоментував "засудження" ООН атак на НПЗ. Він запропонував авторам таких заяв приїхати в Україну і подивитися, як люди живуть під обстрілами, без води і світла.