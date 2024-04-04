Дело не в супертехнологиях ВСУ: эксперт объяснил, почему РФ пропускает удары по НПЗ

По словам главного редактора Defense Express Олега Каткова, большинство ударов по территории противника можно считать успешными. Дело в том, что Россия испытывает дефицит систем ПВО.

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Оккупанты несут колоссальные потери не только в Украине, но и на своей территории. В России регулярно звучат взрывы после атак, ведь местная противовоздушная оборона не справляется. Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков в комментарии "24 каналу" рассказал, почему так происходит.

По его словам, страна-агрессор продолжает пропускать удары по нефтеперерабатывающим заводам и другим военным объектам. Причина, по которой противнику не удается постоянно уничтожать беспилотники, достаточно простая.

Не стоит искать ответы на этот вопрос в "неизвестных украинских супертехнологиях", хоть бойцы ВСУ делают фантастическую работу каждый раз. Все дело в том, что обходить вражескую ПВО значительно проще. Этих систем не так много внутри России, ведь большую часть из них переместили на фронт.

"В России все средства ПВО сейчас сконцентрированы во фронтовой, прифронтовой и пограничной зоне – там Белгород, Курск. Когда были удары по "Москва-сити" в 2023 году, то они стянули туда арктические ЗРК. Они имеют характерную белую окраску. Это прямо свидетельствует, что не так много этих средств они и имеют", — заявил Олег Катков.

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Напомним, 3 апреля сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб оценил удары по НПЗ РФ. По его мнению, граждане РФ должны понять, что во время войны будет "прилетать" по нефтеперерабатывающим заводам и по другим объектам, связанным с войной. Подобные удары не являются проблемой, поскольку обычно так и происходит во время вторжения на территорию соседнего государства.

Также в этот день президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "осуждение" ООН атак на НПЗ. Он предложил авторам таких заявлений приехать в Украину и посмотреть, как люди живут под обстрелами, без воды и света.