Налякали удари України: у Росії терміново створюють перехоплювачі БПЛА з автонаведенням

Заявляється, що нові безпілотники виявлятимуть ціль за допомогою штучного інтелекту.

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Російська автономна некомерційна організація "НПЦ "Ушкуйник" (Великий Новгород) заявила про старт робіт над перехоплювачами, що працюють на основі штучного інтелекту (ШІ). Про це повідомило інформаційне агентство ТАСС.

Ці дрони також називають швидкісними. У матеріалі йдеться про те, що вони оснащуватимуться автоматичними системами наведення і призначені будуть для боротьби з українськими безпілотниками.

Голова НВЦ "Ушкуйник" у коментарі інформагентству розкритикував засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), заявивши, що такі системи негативно впливають не тільки на техніку противника, а й на техніку ЗС РФ, яка з тієї чи іншої причини опиняється в радіусі її дії. Тому він вважає, що засоби перехоплення мають бути високоточними і наголошує, що їх потрібно активно використовувати для захисту об'єктів, які перебувають у тилу. Також, за його словами, засоби перехоплення не повинні становити небезпеку для цивільних осіб та об'єктів цивільної інфраструктури.

У "НВЦ "Ушкуйник" заявили, що в РФ розробку різних антидронових засобів ведуть кілька десятків команд, що складаються з різнопрофільних фахівців. Саме підприємство буде зосереджено на створенні швидкісних безпілотників-перехоплювачів з автоматичною системою наведення.

Працювати БПЛА буде так: дрон у стані готовності перебуває на базі, після виявлення загрози йому передають інформацію з координатами, він залишає місце дислокації та за допомогою ШІ шукає ціль за заздалегідь отриманими координатами. Після того як перехоплювач ідентифікував ціль, він має або протаранити її, або вибухнути, перебуваючи на близькій від неї відстані. Є ще варіант, коли дрон-мисливець випускає сітку і ловить у неї БПЛА-жертву. Російські інженери передбачають, що ЗСУ використовуватимуть рої дронів, а тому вважають, що їм потрібні рішення для запобігання таким атакам.

Інформагентство нагадало, що протягом березня українські військові атакували низку тилових об'єктів у Нижегородській (1 і 12 березня), Рязанській (13 березня), Самарській (16 і 23 березня), Ярославській (17 і 31 березня), Московській (17 березня) і Саратовській (20 березня) областях, Санкт-Петербурзі та області (2 і 12 березня).

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Раніше ми писали, що дрони ЗСУ досягли цілей у російській республіці Татарстан і влаштували атаку на завод з випуску "Шахедів" у Єлабузі та НПЗ у Нижньокамську. За даними журналістів, безпілотник влучив в установку первинної переробки нафти, на яку припадає близько половини загальної річної виробничої потужності заводу — понад 17 млн т.

Повідомляли також про те, що літак за $90 000 із роботом за штурвалом міг атакувати завод "Шахедів" у РФ. Українські інженери встановили автономне управління на спортивний літак "Аеропракт А-22" і начинили його вибухівкою, вважають аналітики Forbes.