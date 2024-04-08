Знайдуть ворогів вдень і вночі в будь-яку погоду: Іспанія представила новітні дрони SIRTAP (відео)

В Іспанії розробили систему SIRTAP — вона зможе керувати не тільки своїми БПЛА-розвідниками, а й дронами союзників.

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Міністерство оборони Іспанії презентувало SIRTAP (High-Performance Tactical RPAS System) власного виробництва. Згідно з контрактом, армія отримає 9 таких систем, передає Аrmy recognition.

Відповідно до вимог Міноборони Іспанії, система застосовуватиметься для розвідки, спостереження, захоплення цілей. Усі дрони будуть виготовлені та зібрані на заводі Airbus DS в Іспанії, включно з прототипами. Перший тестовий політ заплановано на 2025 рік. Планується, що поставки стартують у 2027 році і завершаться у 2030-му.

Кожна система складається з трьох БПЛА і наземної станції управління. Загалом безпілотників буде 27, а центрів управління — 9. Початковий контракт оцінюють у 500 млн євро, він охоплює два тренажери для підготовки операторів. БПЛА, що входять до системи, спроєктовані для роботи в екстремальних кліматичних умовах. Вони отримали можливість зльоту з коротких ґрунтових злітно-посадкових смуг. Для зручності транспортування, наприклад, у вантажному відсіку тактичного транспортного літака С-295 Військово-космічних сил Іспанії, їх можна буде розібрати. Заявляється, що дрони будуть адаптовані до широкого кола завдань.

Повідомляється, що SIRTAP доповнюватиме Eurodrone — систему високої автономії, що розробляється наразі Німеччиною, Іспанією, Францією та Італією. Eurodrone слугуватиме для підтримки і зміцнення національного військового потенціалу цих європейських країн. Крім того, SIRTAP призначена для зміцнення тактичного потенціалу іспанської армії та військово-повітряних і космічних сил. Системі делегують проведення спостережних і розвідувальних місій у найскладніших умовах, — вдень і вночі, на суші та на морі.

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Відмінною рисою SIRTAP від Airbus DS є те, що ця система повністю виробляється в Іспанії. Військові вважають, що подібні проєкти здатні зміцнити національний суверенітет країни в плані технологій. Крім того, SIRTAP призначена для інтеграції з іншими системами і взаємодії з іншими дронами. У межах програми European Future Combat Air System (NGWS/FCAS), іспанська система надасть національним розробникам БПЛА додаткові можливості, пов'язані з навігацією, автономними польотами, модульною авіонікою з процесорами останнього покоління, системами зв'язку, наземними станціями управління, компонентами з вуглецевого волокна і новими електричними системами.

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