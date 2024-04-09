У 2000 разів швидше за людський мозок: як потужний суперкомп'ютер Deep South змінить світ

Суперкомп'ютер Deep South може виконувати 228 трильйонів операцій на секунду. Вчені сподіваються з його допомогою розкрити секрети мозку і знайти ліки від невиліковних поки що хвороб.

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Суперкомп'ютер Deep South, розташований в Австралійському міжнародному центрі нейроморфних систем, буде запущено в роботу протягом квітня 2024 року. Цей пристрій може похвалитися швидкістю обробки 228 трлн операцій на секунду, що перевершує можливості людського мозку більш ніж у 2000 разів, пише Gizmochina.

Попри технології, що постійно розвиваються, людський мозок є найкращим у плані обчислювальної потужності. Швидкість опрацювання даних мозком становить понад 100 млрд операцій на секунду. Щоб подолати цей показник, вчені досліджували нейроморфні обчислення, натхненні структурою мозку. Вивчення мозку для побудови розумніших комп'ютерів призвело до глибшого розуміння самого людського мозку. Дослідники тепер можуть аналізувати захворювання мозку і спостерігати, як мозок реагує на ліки і старіння.

Висока ефективність людського мозку полягає в мільярдах взаємопов'язаних нервових клітин, які працюють із мінімальним споживанням енергії, що дає змогу відбутися трильйонам взаємодій. Суперкомп'ютер Deep South, звісно ж, потребує більше простору та енергії. Про пристрій поки що мало що відомо, проте експерти припускають, що він імітує роботу мозку, копіюючи алгоритми об'єднання операцій зі зберігання та обробки інформації.

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Суперкомп'ютер дасть змогу вченим детальніше вивчити мозок, аналізуючи зв'язок між нейронами, щоб визначити корінну причину деяких неврологічних проблем. Він навіть може візуалізувати процеси, що відбуваються в мозку, створивши його комп'ютерну модель. Хоча розкриття всіх секретів роботи мозку може здатися надуманим, потенціал Deep South незаперечний. Можливо, з його допомогою створять цифрову копію мозку для того, щоб зрозуміти, як лікувати різного роду захворювання, які наразі лікуванню не піддаються.

Раніше писали про те, що суперкомп'ютер Frontier допоможе створити кристал на 30% міцніший за алмаз. Супералмаз зміг би витримувати тиск понад 10 мільйонів атмосфер, впевнені вчені.