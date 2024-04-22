Менше "Шахедів", але більше "Орланів": як ЗС РФ змінили атаки дронів у квітні, — експерт

Росіяни у 2,5 раза скоротили застосування БПЛА Shahed-136. Олександр Коваленко вважає причиною удари Ірану по Ізраїлю, а також нездатність Росії масово виробляти такі апарати.

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До кінця другої третини квітня Збройні сили Російської Федерації різко скоротили використання безпілотних літальних апаратів Shahed-136, проте наростили застосування розвідувальних дронів. Про це написав оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі.

За інформацією експерта, за три тижні ЗС РФ запустили по Україні 265 дронів-камікадзе Shahed-136. При цьому протягом останніх семи днів окупанти використовували набагато менше БПЛА, ніж у попередні тижні — лише 41 дрон, 100% з яких було збито.

Як зазначає Коваленко, за цей тиждень застосування цього виду БПЛА скоротилося в 2,5 раза. На його думку, це пов'язано з нещодавньою атакою Ірану на Ізраїль, під час якої було використано дрони Shahed-136. Експерт вважає, що з цієї причини РФ недоотримала безпілотники.

"Це вкотре вказує на той факт, що в Росії немає виробництва готової продукції, яка б забезпечувала повністю потребу РОВ щодо ударів по Україні та зберігається гостра залежність від Ірану", — заявив Коваленко.

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При цьому, за словами експерта, росіяни стали використовувати набагато більше розвідувальних дронів "Zala", "Орлан-10", "Supercam" та інших. Він підкреслив, що ЗС РФ застосовують ці безпілотники поблизу тилової зони напередодні ударів балістичними ракетами та іншими засобами ураження.

"Тенденція негативна, але, зокрема, і така, що демонструє відсутність можливості РОВ отримувати всеосяжну розвідінформацію для коригування ударів іншими засобами", — констатував експерт.

Щодо FPV-дронів, за інформацією Коваленка, їхнє застосування зберігається на рівні 150-200 одиниць на добу. У квітні цей показник кілька разів перевищував 200 одиниць на добу і один раз — 300, проте експерт вважає, що говорити про стабільну тенденцію зростання ще зарано.

"Навіть за такого насичення ЛБЗ ворожими FPV-дронами проблематика розміщення засобів РЕБ усіх типів зберігає свою гостру актуальність", — додав він.

Нарощування росіянами застосування баражуючих боєприпасів "Ланцет", за даними експерта, також не фіксується. За словами Коваленка, ЗС РФ запускають близько 10 таких дронів на добу.

Нагадаємо, 22 квітня в РФ показали безпілотник із вбудованою системою радіоелектронної боротьби. На думку військового Сергія Бескрестнова, за допомогою цього апарата вони мають намір придушувати БПЛА на підльоті і захищати солдатів.

Раніше, 16 квітня, росЗМІ повідомляли, що російський дрон-камікадзе "Овод-S" оснащено системою наведення "Площадь", яка нібито дає змогу автоматично знаходити і захоплювати цілі без участі людини.