У Китаю немає передових чипів: у Мінторзі США розкритикували нові процесори Huawei

У Міністерстві торгівлі США вважають, що Китай не може випускати високопродуктивні чипи через санкції.

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Міністерка торгівлі США Джина Раймондо стверджує, що обмеження США на постачання передових західних технологій до Китаю працюють. Як приклад вона навела чип, який використовується в телефоні Mate 60 Pro від китайської компанії Huawei, назвавши його "не досконалим", передає Reuters.

Компанія Huawei, яка перебуває під санкціями США 2019 року, в серпні минулого року випустила новий смартфон Huawei Mate 60 Pro на базі 7-нм чипа — Kirin 9000s. Компанія представила цей процесор як символ технологічного відродження Китаю, незважаючи на триваючі спроби Вашингтона підірвати можливості Пекіна з виробництва передових напівпровідників. Деякі американські політики сприйняли такі дії Huawei, як образу, тому що під час анонсу Раймондо якраз була в Китаї з візитом.

В інтерв'ю програмі CBS News "60 хвилин" чиновниця сказала, що експортний контроль працює, тому що чип Kirin 9000s далеко не такий гарний, як стверджують китайські розробники, і він на роки відстає від того, що є в Сполучених Штатах.

"У нас — найскладніші напівпровідники у світі. Китай таких не робить", — наголосила Джина Раймондо.

Вашингтон уже багато років намагається позбавити Пекін передових напівпровідникових чипів та інструментів, необхідних для їхнього виробництва, через побоювання, що їх можна використати для зміцнення військового потенціалу Китаю.

Компанію Huawei, символ цієї технологічної війни, було додано до так званого чорного списку 2019 року. У Білому домі впевнені, що ця китайська фірма могла шпигувати за американцями, що дуже ускладнило постачання продукції. Однак деяким постачальникам, наприклад, Intel вдалося отримати ліцензії на мільярди доларів, щоб продовжувати торгувати з Huawei. Так, нещодавно Huawei анонсувала свій перший ноутбук із підтримкою штучного інтелекту. Він оснащений процесором Intel, що викликало гнів серед політиків-прихильників жорсткої лінії щодо Китаю.

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Раймондо також заявила в програмі "60 хвилин", що американський бізнес має відповідально підходити до рішень уряду і що вона продовжить наполягати на скасуванні продажів американських напівпровідників у КНР.

Телефони, які Huawei випустила останнім часом, будуть піддані перевіркам за вказівкою адміністрації президента США Джо Байдена. Чиновники хочуть дізнатися подробиці про технічні характеристики процесорів, встановлених у них.

Раніше писали, що Китай закупив західного обладнання для чипів на 2 млрд євро. Продажі літографічних систем ASML клієнтам з Китаю склали рекордні 49% від загального обсягу в першому кварталі 2024 року.