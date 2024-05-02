"Мангал" і сітки не допомогли: дрони ЗСУ пробили "захищений" російський танк (фото)

Українські військові спочатку пробили дроном-камікадзе захисні конструкції російського танка, а потім завдали по пошкодженій ділянці удару другим БПЛА.

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Сили оборони України знищили танк Т-64БВ Збройних сил Російської Федерації з додатковим захистом у вигляді так званого "мангала" і сітки за допомогою двох безпілотних апаратів. Відповідні кадри опублікував російський Telegram-канал russia no context.

На відео можна побачити, як один з українських дронів-камікадзе завдає удару по танку, знищивши тим самим "мангал" і сітку. Після того як танк зупинився, другий український безпілотник вдарив крізь пролом у захисті, залишений попереднім БПЛА. Таким чином танк окупантів було повністю знищено.

ЗСУ використали два БПЛА для удару по танку з "мангалом" Фото: Скриншот ЗСУ використали два БПЛА для удару по танку з "мангалом" Фото: Скриншот

"Висновки: слід робити міцніші конструкції", — підсумував автор публікації.

Кадри знищення російського танка прокоментував канадський експерт DanielR у соцмережі Х (Twitter).

"Цікаве відео, що ілюструє, як українські дрони перемагають російський танк T-64BV. Перший дрон пробиває копійчану клітку і дріт, зупиняючи танк. Другий дрон уважно оглядає пошкодження, а потім завдає ідеального удару", — констатував експерт.

Нагадаємо, за словами редактора Фокуса, ізраїльського військового оглядача Ігаля Левіна, так звані "мангали" все ще є одним із засобів захисту танка та його екіпажу. Він зазначив, що будь-який додатковий засіб, який хоча б на 0,5% підвищує шанс вижити, матиме популярність у військових. Однак за захист доводиться чимось розплачуватися, зокрема маневреністю техніки, можливістю швидко стріляти та швидко висаджувати піхоту з броні.

Зазначимо, що антидронові "мангали" також використовуються військовими Китаю. Так, бойові машини піхоти ZBD-09 Народно-визвольної армії КНР були помічені з металевими екранами на баштах, які нагадують конструкції, що використовуються на російських і українських танках.