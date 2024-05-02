"Мангал" и сетки не помогли: дроны ВСУ пробили "защищенный" российский танк (фото)

Украинские военные сначала пробили дроном-камикадзе защитные конструкции российского танка, а затем нанесли по поврежденному участку удар вторым БПЛА.

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Силы обороны Украины уничтожили танк Т-64БВ Вооруженных сил Российской Федерации с дополнительной защитой в виде так называемого "мангала" и сетки при помощи двух беспилотных аппаратов. Соответствующие кадры опубликовал российский Telegram-канал russia no context.

На видео можно увидеть, как один из украинских дронов-камикадзе наносит удар по танку, уничтожив тем самым "мангал" и сетку. После того как танк остановился, второй украинский беспилотник ударил сквозь брешь в защите, оставленную предыдущим БПЛА. Таким образом танк оккупантов был полностью уничтожен.

ВСУ использовали два БПЛА для удара по танку с "мангалом" Фото: Скриншот ВСУ использовали два БПЛА для удара по танку с "мангалом" Фото: Скриншот

"Выводы: следует делать более прочные конструкции", — подытожил автор публикации.

Кадры уничтожения российского танка прокомментировал канадский эксперт DanielR в соцсети Х (Twitter).

"Интересное видео, иллюстрирующее, как украинские дроны побеждают российский танк T-64BV. Первый дрон пробивает копеечную клетку и проволоку, останавливая танк. Второй дрон внимательно осматривает повреждения, а затем наносит идеальный удар", — констатировал эксперт.

Напомним, по словам редактора Фокуса, израильского военного обозревателя Игаля Левина, так называемые "мангалы" все еще являются одним из средств защиты танка и его экипажа. Он отметил, что любое дополнительное средство, хотя бы на 0,5% повышающее шанс выжить будет иметь популярность у военных. Однако за защиту приходится чем-то расплачиваться, в частности маневренностью техники, возможностью быстро стрелять и быстро высаживать пехоту из брони.

Отметим, что антидроновые "мангалы" также используются военными Китая. Так, боевые машины пехоты ZBD-09 Народно-освободительной армии КНР были замечены с металлическими экранами на башнях, которые напоминают конструкции, что используются на российских и украинских танках.