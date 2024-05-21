Нова гілка еволюції: броньований дрон Widow не боїться пострілів із дробовика (відео)

БПЛА Widow пройшов випробування дробовиком, пережив падіння та зіткнення з квадроциклом. Британський експерт Девід Гемблінг також припустив, що апарат може виявитися стійким перед зенітною артилерією.

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Американський виробник із Техасу Newcastle Manufacturing створив броньований квадрокоптер, який може витримати падіння, постріли з дробовика та багато іншого. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Дрон Widow позиціонується як універсальний квадрокоптер із класом захисту IP64, спроєктований так, щоб витримувати "суворі умови експлуатації". БПЛА призначений для доставки вантажів і розвідки. Ці дві функції апарат може виконувати під час однієї місії. Заявлена швидкість Widow становить 110 кілометрів за годину, дальність — понад 10 кілометрів. БПЛА може нести корисне навантаження вагою понад 3 кілограми.

За словами виробника, під час випробувань на міцність Widow навмисно кидали на землю та навіть переїхали квадроциклом. Також коптер показав, що може витримувати удари дробовика 12-го калібру з відстані до 23 метрів і менших калібрів на ближчій відстані. Апарат оснащений змінними кріпленнями для аксесуарів і кронштейнами, які в разі згинання можна випрямити у вихідне положення або від'єднати менш ніж за хвилину під час заміни.

БПЛА Widow

У чому унікальність БПЛА Widow

Нову розробку Newcastle Manufacturing проаналізував експерт із оборонних технологій, британський журналіст і письменник Девід Гемблінг у своїй колонці на порталі 1945. Він зазначив, що компанія спеціалізується на моделях дронів, які спеціально орієнтовані на потреби військового ринку, такі як урядова ініціатива Blue sUAS для безпілотників американського виробництва. Однак броньовані БПЛА є "справжнім кроком уперед".

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Як зазначає експерт, в Україні дрони аналогічного розміру використовуються для скидання протитанкових гранат РПГ-3. Ступінь захисту IP64 означає, що він захищений від пилу та води. Найприкметнішою особливістю апарата є броня. Виробник не уточнював, які саме частини дрона захищені та які використовували матеріали, проте на оприлюдненому відео БПЛА витримує вогонь із дробовика.

За словами Девіда Гемблінга, багато людей вважають дробовики ефективним засобом проти БПЛА, тому поява броньованого стійкого дрона є "очевидною відповіддю". Експерт проводить паралелі між розвитком дронів і пілотованих літаків, зазначивши, що обидва спочатку були створені як неозброєні платформи, які використовували для розвідки, і незабаром їх озброїли імпровізованим способом. Пізніше з'явилися спеціалізовані штурмовики. Як літаки, так і БПЛА еволюціонували до пікірувальних бомбардувальників і важких бомбардувальників. Тепер же дрони, подібно до літаків, отримали броню.

Чи може Widow протистояти зенітній артилерії

Експерт зазначив, що Widow пройшов випробування дробовиком, однак виникає питання, чи може він витримати вогонь зенітної артилерії типу Flakpanzer Gepar, яка була визнана найкращим захистом від малих безпілотників. Ці системи стріляють невеликими осколково-фугасними снарядами, які розриваються поблизу цілі й утворюють бризки металевих уламків.

Девід Гемблінг припустив, що осколки, які миттєво знищують невеликі дрони з крихкого пластику та композитних матеріалів, можуть мати незначний вплив на дрон, здатний витримати постріл із дробовика. Однак переконатися в цьому можна буде лише провівши відповідні випробування.

"Якщо це вдасться, на еволюційному дереві безпілотників може з'явитися нова гілка броньованих штурмовиків. Хоча броньований дрон і схожий на свого незахищеного побратима, він може виявитися набагато складнішим противником для ППО", — підсумував Девід Гемблінг.

Нагадаємо, у комітеті Палати представників зі збройних сил планують доручити Військово-повітряним силам і Пентагону створити робочу групу для пошуку шляхів застосування в армії США концепції електричного "летючого автомобіля".

Військовослужбовці 25-ї піхотної дивізії армії США випробували на Гаваях новий безпілотний апарат G1 Gabriel від каліфорнійської компанії Soaring, який здатний доставити на фронт 2400 снарядів лише за 16 хвилин і швидко адаптується до різної місцевості й погоди без шкоди для швидкості.