Для знищення фортифікацій: у РФ показали новий наземний FPV-дрон "Депеша" (фото)

Наземний робот "Депеша" здатний підіймати до 150 кілограмів і може застосовуватися як дрон-камікадзе, а також для доставки боєприпасів, харчів, палива та евакуації поранених.

Related video

У Російській Федерації показали наземний роботизований FPV-комплекс "Депеша" від холдингу "Високоточні комплекси", який входить до державної корпорації "Ростех". Відповідне фото було опубліковано в Telegram-каналі "Ростеха".

У публікації йдеться, що йдеться про перший у світі багатофункціональний наземний FPV-комплекс. Робот управляється оператором за допомогою джойстика і окулярів віртуальної реальності, так само як літаючі FPV-дрони. За словами виробника, однією з ключових характеристик безпілотника є вантажопідйомність. Дрон здатний нести 150 кілограмів корисного навантаження. На офіційному сайті "Ростеха" зазначено, що "Депеша" зібраний на гусеничній платформі, проте на фото показано апарат на чотирьох колесах.

Повідомляється, що апарат можна використовувати як дрон-камікадзе для ураження живої сили, знищення фортифікаційних споруд, укріплених вогневих точок і опорних пунктів, а також для дистанційного мінування місцевості. Крім того, за допомогою дрона можна доставляти боєприпаси, провізію, паливо та евакуювати поранених солдатів

На сайті виробника йдеться про те, що дрон "Депеша" розроблено АТ "Конструкторське бюро приладобудування" (КБП), яке входить до холдингу "Високоточні комплекси" і розташоване в місті Тула. Наразі "Депеша" проходить випробування, зокрема на війні в Україні.

Нагадаємо, командир роти "Гонор" окремого механізованого батальйону ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябченко в інтерв'ю від 27 травня зазначив, що українці зазвичай випереджають росіян у ключових інноваціях, зокрема у сфері наземних дронів. Однак РФ уже почала застосовувати наземні роботизовані комплекси і може запустити їхнє масове виробництво раніше, ніж Україна.

Так, 29 травня, у РФ показали нову модель роботизованої наземної платформи для дистанційного мінування. Подібні апарати в Україні почали серійно виробляти ще минулого року.