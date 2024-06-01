Нові роботи "Депеша" і "Баггі": у РФ знайшли засіб для боротьби із "зубами дракона"

Однією з ключових характеристик нових роботизованих машин є їхня вантажопідйомність: "Депеша" витримує до 150 кг, а "Багги" — до 250 кг.

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Російський холдинг "Високоточні комплекси" розробив багатофункціональні роботизовані платформи "Депеша" і "Багги", які здатні обходити захисні споруди типу "зуби дракона". Як повідомила 1 червня пресслужба корпорації "Ростех", роботи нібито можуть "швидко і непомітно доставляти на передній край провізію, боєприпаси, пальне і навіть евакуювати поранених солдатів".

Зазначається, що "Депеша" і "Багги" вирізняються своєю компактністю, маневреністю і значною вантажопідйомністю. Наприклад, робот "Депеша" витримує до 150 кг, а "Багги" — до 250 кг. Перший зразок побудований на гусеничній платформі та управляється за допомогою джойстика і FPV-шолома. "Багги" ж, навпаки, працює на колісній платформі і управляється через джойстик і планшет.

"Обидва роботи можуть використовуватися як наземні дрони-камікадзе для ураження цілей супротивника підривом заряду, який робототехнічний комплекс доставляє до цілі", — ідеться в пресрелізі.

Також серед можливостей цих роботів:

ураження живої сили противника, фортифікаційних споруд типу дот, дзот, укріплених вогневих точок і опорних пунктів;

подолання і розмінування оборонних загороджень, наприклад, "зубів дракона";

мінування місцевості.

Наразі ці роботи проходять випробування, включно з випробуваннями в зоні бойових дій в Україні.

Раніше повідомлялося, що росіяни почали боротися з безекіпажними катерами (БЕК) Сил оборони України, атакуючи їх FPV-дронами. Як зазначили фахівці, це стало можливим завдяки тому, що морські безпілотники не бачать БПЛА і не оснащені засобами радіолокаційної боротьби.