ЗС РФ використовують роботів "Лягушка" та "Импульс-М", почали випуск дрона для РСЗВ "Гранат-4", — ISW

За словами аналітиків, безпілотна система "Лягушка" уражає цілі на відстані трьох кілометрів, у ній також реалізовано метод самознищення. Війська РФ випробовують розумного робота "Импульс-М", який може бути оснащений протитанковим ракетним комплексом.

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3 червня Міноборони РФ уперше представило нову важку термобаричну артилерійську систему ТОС-3 "Дракон". Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 4 червня.

У системи ТОС-3 порівняно з попередніми версіями збільшено дальність стрільби — від 15 до 24 км. У ТОС-1А радіус дії — від 6 до 10 км, а максимальний радіус дії ТОС-2 — 15 км.

4 червня в Міноборони РФ також повідомили, що російські війська вперше застосували в Україні на Авдіївському напрямку наземний дрон "Лягушка". Повідомляється, що російські військові встановили на безпілотну систему міни, які були націлені на український кулеметний розрахунок. Вантажність — 30 кг, система може маневрувати та уражати цілі на відстані трьох кілометрів з використанням методу самознищення.

У Російському оборонному концерні "Ростех" 4 червня заявили, що війська РФ випробовують розумного робота "Импульс-М", який може бути оснащений протитанковим ракетним комплексом.

Повідомляється, що вантажність гусеничної платформи — близько тонни, система може перевозити 500 кг вантажу, а також встановлювати міни та перевозити поранених і вантаж. За даними "Ростеха", система управління робототехнічним комплексом містить елементи штучного інтелекту, які дають змогу працювати в автономному режимі. Повідомляють також, що система зв'язку практично стійка до систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) і може автономно повернути роботизований комплекс назад на базу, якщо зв'язок з оператором загубиться.

Дочірнє підприємство Ростеха "Калашников" 3 червня повідомило, що розпочало серійне виробництво безпілотного літального апарату "Гранат-4". Ця розробка призначена для наведення артилерії та РСЗВ.

Нагадаємо, що, за даними Forbes, росіяни викотили термобаричні установки до Часового Яру, але це не допомогло.

Також повідомлялося, що росіяни скаржаться на брак ППО після залпів західної зброї по російській території.