ВС РФ используют роботов "Лягушка" и "Импульс-М", начали выпуск дрона для РСЗО "Гранат-4", — ISW

По словам аналитиков, беспилотная система "Лягушка" поражает цели на расстоянии трех километров, в ней также реализован метод самоуничтожения. Войска РФ испытывают умного робота "Импульс-М", который может быть оснащен противотанковым ракетным комплексом.

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3 июня Минобороны РФ впервые представило новую тяжелую термобарическую артиллерийскую систему ТОС-3 "Дракон". Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 4 июня.

У системы ТОС-3 по сравнению с предыдущими версиями увеличена дальность стрельбы — от 15 до 24 км. У ТОС-1А радиус действия — от 6 до 10 км, а максимальный радиус действия ТОС-2 — 15 км.

4 июня в Минобороны РФ также сообщили, что российские войска впервые применили в Украине на Авдеевском направлении наземный дрон "Лягушка". Сообщается, что российские военные установили на беспилотную систему мины, которые были нацелены на украинский пулеметный расчет. Грузоподъемность "с" — 30 кг, она может маневрировать и поражать цели на расстоянии трех километров с использованием метода самоуничтожения.

В Российском оборонном концерне "Ростех" 4 июня заявили, что войска РФ испытывают умного робота "Импульс-М", который может быть оснащен противотанковым ракетным комплексом.

Сообщается, что грузоподъемность гусеничной платформы — около тонны, система может перевозить 500 кг груза, а также устанавливать мины и перевозить раненых и груз. По данным "Ростеха", система управления робототехническим комплексом включает в себя элементы искусственного интеллекта, которые позволяют работать в автономном режиме. Сообщается также, что система связи практически устойчива к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и может автономно вернуть роботизированный комплекс обратно на базу, если связь с оператором потеряется.

Дочернее предприятие Ростеха "Калашников" 3 июня сообщило, что приступило к серийному производству беспилотного летательного аппарата "Гранат-4". Эта разработка предназначена для наводки артиллерии и РСЗО.

Напомним, что, по данным Forbes, россияне выкатили термобарические установки к Часовому Яру, но это не помогло.

Также сообщалось, что россияне жалуются на недостаток ПВО после залпов западного оружия по российской территории.