Тачпад у роті: смартфоном і комп'ютером тепер можна керувати одним язиком (відео)

MouthPad під'єднується до ґаджетів через Bluetooth, витримує п'ять годин роботи та не потребує встановлення додаткових програм або додатків.

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Компанія Augmental створила сенсорний пристрій MouthPad, який дає змогу керувати комп'ютером або смартфоном за допомогою рухів язика і голови, що стане в пригоді паралізованим людям. Апарат розташовується в роті і підключається до гаджетів через Bluetooth. Про це йдеться на офіційному сайті виробника.

Повідомляється, що сенсорна панель розпізнає рухи язика в режимі реального часу, даючи змогу паралізованим людям керувати курсором на гаджетах. MouthPad не потребує встановлення додаткового програмного забезпечення і може одразу під'єднатися до більшості стандартних операційних систем, таких як MacOS, Windows, Linux. Він підключається через Bluetooth і заряджається за дві години за допомогою спеціального футляра. Акумулятор може працювати безперервно протягом п'яти годин.

"Практично невидимий для зовнішнього світу, але завжди доступний для вас, він розташований на небі, даючи змогу використовувати всю міць звичайного тачпада на кінчику язика", — зазначають розробники.

MouthPad розташовується на небі й дає змогу керувати гаджетами за допомогою язика Фото: Augmental

Як зазначає виробник, кожна капа виготовляється за індивідуальним замовленням і використанням 3D-друку та стоматологічних матеріалів. Для вдосконалення технології компанія вже співпрацювала з 40 людьми з різними можливостями.

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Одним із користувачів MouthPad є американська студентка Університету Меріленда Кілі Хорч, яка вивчає математику та комп'ютерну інженерію. Вона використовує MouthPad для написання коду, рівнянь і ведення нотаток під час лекцій. За словами дівчини, пристрій зробив її більш незалежною і дає мотивацію, щоб взяти під контроль своє життя.

"Можливість пізно лягати спати, щоб зробити домашнє завдання або пограти в ігри, дає мені відчуття нормальності", — зізналася дівчина.

MouthPad допомагає MouthPad вчитися в університеті

Нагадаємо, компанія Ілона Маска Neuralink також створила й успішно впровадила в мозок людини чип, який дає можливість керувати телефоном або комп'ютером за допомогою думок, а також взаємодіяти з практично будь-яким іншим пристроєм.

Одним із перших користувачів чипа Neuralink став Ноланд Арбо, який під час занять дайвінгом зазнав травми і був паралізований. Після вживлення чіпа хлопець може виконувати на комп'ютері низку дій самостійно, зокрема грати в шахи.