Тачпад во рту: смартфоном и компьютером теперь можно управлять одним языком (видео)

MouthPad подключается к гаджетам через Bluetooth, выдерживает пять часов работы и не требует установки дополнительных программ или приложений.

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Компания Augmental создала сенсорное устройство MouthPad, которое позволяет управлять компьютером или смартфоном с помощью движений языка и головы, что особенно пригодится парализованным людям. Аппарат располагается во рту и подключается к гаджетам через Bluetooth. Об этом говорится на официальном сайте производителя.

Сообщается, что сенсорная панель распознает движения языка в режиме реального времени, позволяя парализованным людям управлять курсором на гаджетах. MouthPad не требует установки дополнительного программного обеспечения и может сразу подключить к большинству стандартных операционных систем, таких как MacOS, Windows, Linux. Он подключается через Bluetooth и заряжается за два часа при помощи специального футляра. Аккумулятор может работать непрерывно в течение пяти часов.

"Практически невидимый для внешнего мира, но всегда доступный для вас, он расположен на небе, позволяя использовать всю мощь обычного тачпада на кончике языка", — отмечают разработчики.

MouthPad располается на небе и позволяет управлять гаджетами с помощью языка Фото: Augmental

Как отмечает производитель, каждая капа изготавливается по индивидуальному заказу и использованием 3D-печати и стоматологических материалов. Для усовершенствования технологии компания уже сотрудничала с 40 людьми с разными возможностями.

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Одним из пользователей MouthPad является американская студентка Университета Мэриленда Кили Хорч, которая изучает математику и компьютерную инженерию. Она использует MouthPad для написания кода, уравнений и ведения заметок во время лекций. По словам девушки, устройство сделало ее более независимой и дает мотивацию, чтобы взять под контроль свою жизнь.

"Возможность поздно ложиться спать, чтобы сделать домашнее задание или поиграть в игры, дает мне ощущение нормальности", — призналась девушка.

MouthPad помогает MouthPad учиться в университете

Напомним, компания Илона Маска Neuralink также создала и успешно внедрила в мозг человека чип, который дает возможность управлять телефоном или компьютером с помощью мыслей, а также взаимодействовать с практически любым другим устройством.

Одним из первых пользователей чипа Neuralink стал Ноланд Арбо, который время занятий дайвингом получил травму и был парализован. После вживления чипа парень может выполнять на компьютере ряд действий самостоятельно, в частности играть в шахматы.