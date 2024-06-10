"Дія" повідомить про долю полонених і військових, зниклих безвісти: як отримувати сповіщення

У застосунку з'являться повідомлення про те, що людину звільнили з полону, людина, яку вважали зниклою безвісти, опинилася в полоні, а також про появу нових даних у справі.

Related video

Сім'ї полонених і зниклих безвісти військових та цивільних українців отримуватимуть push-повідомлення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими через мобільний застосунок "Дія". Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України 10 червня.

Для того, щоб отримувати сповіщення про долю полонених і зниклих безвісти близьких через додаток, потрібно:

авторизуватися в "Дії";

мати верифіковану картку платника податків;

подати заяву про зникнення людини в особистому кабінеті на сайті Координаційного штабу.

Повідомляється, що push-повідомлення підтягуються з кабінету Координаційного штабу і відображаються в "Дії". Після виконання згаданих кроків людина може отримувати повідомлення про те, що:

його заяву підтвердили;

до справи додали дані;

людину звільнили з полону;

людина, яку вважали зниклою безвісти, перебуває в полоні.

Раніше близькі полонених і зниклих безвісти отримували сповіщення по СМС. Цим нерідко користувалися зловмисники, пропонуючи за гроші "прискорити" обмін або розсилаючи фейкову інформацію нібито від Координаційного штабу. Нова функція покликана захистити сім'ї полонених і зниклих безвісти від дезінформації та шантажу і запобігти витоку їхніх особистих даних.

Нагадаємо, 2 травня 2023 року в Україні розпочав роботу реєстр зниклих безвісти за особливих обставин. Станом на 12 квітня він налічував 36 тисяч записів.

За даними від 29 березня, від початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ Російської Федерації в Україну Національна поліція змогла відшукати 14 409 безвісти зниклих осіб: 4 529 із них — знайшли загиблими.