"Дія" сообщит о судьбе пленных и военных, пропавших без вести: как получать уведомления

В приложении появятся уведомления о том, что человека освободили из плена, человек, считавшийся пропавшим без вести, оказался в плену, а также о появлении новых данных в деле.

Related video

Семьи пленных и пропавших без вести военных и гражданских украинцев будут получать push-уведомления от Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными через мобильное приложение "Дія". Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины 10 июня.

Для того чтобы получать оповещения о судьбе пленных и пропавших без вести близких через приложение, нужно:

авторизоваться в "Дії";

иметь верифицированную карточку налогоплательщика;

подать заявление об исчезновении человека в личном кабинете на сайте Координационного штаба.

Сообщается, что push-уведомления подтягиваются из кабинета Координационного штаба и отображаются в "Дії". После выполнения упомянутых шагов человек может получать сообщения о том, что:

его заявление подтвердили;

к делу добавили данные;

человека освободили из плена;

человек, который считался пропавшим без вести, пребывает в плену.

Ранее близкие пленных и пропавших без вести получали оповещения по СМС. Этим нередко пользовались злоумышленники, предлагая за деньги "ускорить" обмен или рассылая фейковую информацию якобы от Координационного штаба. Новая функция призвана защитить семьи пленных и пропавших без вести от дезинформации и шантажа и предотвратить утечку их личных данных.

Напомним, 2 мая 2023 года в Украине начал работу реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах. По состоянию на 12 апреля он насчитывал 36 тысяч записей.

По данным от 29 марта, с начала полномасштабного вторжения оккупационных войск Российской Федерации в Украину Национальная полиция смогла отыскать 14 409 без вести пропавших лиц: 4 529 из них — нашли погибшими.