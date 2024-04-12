Пропавшие без вести при особых обстоятельствах в Украине: в реестре 36 тысяч человек, — Добросердов

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести заявил, что вскоре реестр будет выдавать информацию о количестве женщин/мужчин, военных/гражданских, а также о военных.

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2 мая 2023 года в Украине начал работу реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах. Сейчас он насчитывает 36 тысяч записей. Это данные по состоянию на 12 апреля. Об этом рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, в октябре прошлого года к администрированию реестра и выдачи выписок по запросам привлекли Министерство внутренних дел Украины.

"Когда принимали реестр, в нем было более 9 тысяч учетных записей. Сейчас насчитывается уже более 36 тысяч таких записей", — заявил Добросердов.

Учтя опыт международных организаций, в Украине пришли к выводу, что важно иметь единый реестр, в котором будет вся информация о пропавших военных, гражданских и детей.

"Судьбу определенного количества людей можем выяснить уже сейчас, в условиях войны, но большинство удастся отыскать уже после нашей Победы", — считает уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести.

Он также пояснил, что лицо будет в статусе пропавшего до тех пор, пока не вернется на подконтрольную Украине территорию или пока Украине не удастся прокоммуницировать с ним на территории другого государства, с которым Киев имеет действующие международно-правовые соглашения. Другими вариантом прекращения этого статуса будет установление места нахождения тела или останков пропавшего человека, а также проведение экспертизы, по результатам которой будет идентифицировано лицо. Добросердов заявил, что пока не предусмотрены никакие ограничения во времени. И добавил, что на сегодня есть информация об установлении места пребывания 1800 человек, их розыск прекращен.

"Это те, кого удалось вернуть из плена. Цифра реально больше, потому что не все были в розыске, а соответственно в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", — рассказал уполномоченный.

Добросердов сообщил, что вскоре реестр будет выдавать информацию о количестве женщин/мужчин, военных/гражданских, а также по военным — в связке с их подразделениями.

Напомним, 19 марта уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, что военнослужащий считается пропавшим без вести до того момента, пока не выяснится, жив ли он. Боец теряет этот статус в двух случаях — если его смерть подтверждают результаты ДНК или он возвращается домой.

3 апреля в Украине создали Центральное управление защиты прав военнослужащих, которое будет отвечать за защиту прав бойцов и членов их семей. Орган также будет проверять нарушения относительно отпусков, злоупотребления командиров, оказания медицинской помощи и соцгарантий.