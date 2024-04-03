По примеру Швеции: в Украине создали управление защиты военных

Институт будет отвечать за защиту прав военнослужащих и членов их семей, а также будет проверять нарушения относительно отпусков, злоупотребления командиров, оказания медицинской помощи и соцгарантий.

Related video

В Украине создали Центральное управление защиты прав военнослужащих. Оно будет рассматривать обращения и жалобы украинских бойцов, предоставлять первичную юридическую помощь, проверять и будет расследовать нарушения прав военнослужащих, а также членов их семей. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Украины в среду, 3 апреля.

Глава оборонного ведомства Рустем Умеров и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провели учредительное заседание. Умеров заявил, что управление имеет горячую линию и инструменты мониторинга социальных сетей, где военные могут написать о нарушении своих прав.

"Теперь есть силы и средства быстрого реагирования на такие сигналы. Если проведенная по моему приказу проверка установит состав преступления о нарушении прав военнослужащих, соответствующее обращение будет немедленно направляться в правоохранительные органы", — сказал Умеров.

Министр обороны подчеркнул, что его ведомство не позволит никому попирать права военных.

Омбудсмен Лубинец новосозданное управление считает действенным инструментом для защиты прав военных и военнообязанных.

"Это демонстрация того, что система может обеспечить право на справедливость", — пояснил он.

Центральное управлением защиты прав военнослужащих будет проверять:

обеспечение военнослужащих

право на отпуск

недопущение злоупотребления правами командиров

непредоставление/недостаточное оказание медицинской помощи

социальные гарантии

нарушение гендерного равенства

Во время работы над созданием этого проекта учитывали опыт ряда стран, где институт военного омбудсмена уже доказал свою эффективность. В частности речь идет о таких государствах как Норвегия, Австрия, Германия, Канада, Ирландия, Чехия, Бельгия, Швеция. В последней институт военного омбудсмена функционирует более 110 лет.

Напомним, 1 апреля стартовала демобилизация военных срочной службы, которые находились в рядах Сил обороны на момент полномасштабного вторжения РФ 22 февраля 2022 года.

2 апреля начальник президент Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. В частности военные получили право на дополнительный отпуск в случае рождении ребенка, а также ряд льгот для резервистов во время службы в военном резерве.