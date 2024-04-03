По примеру Швеции: в Украине создали управление защиты военных
Институт будет отвечать за защиту прав военнослужащих и членов их семей, а также будет проверять нарушения относительно отпусков, злоупотребления командиров, оказания медицинской помощи и соцгарантий.
В Украине создали Центральное управление защиты прав военнослужащих. Оно будет рассматривать обращения и жалобы украинских бойцов, предоставлять первичную юридическую помощь, проверять и будет расследовать нарушения прав военнослужащих, а также членов их семей. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Украины в среду, 3 апреля.
Глава оборонного ведомства Рустем Умеров и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провели учредительное заседание. Умеров заявил, что управление имеет горячую линию и инструменты мониторинга социальных сетей, где военные могут написать о нарушении своих прав.
"Теперь есть силы и средства быстрого реагирования на такие сигналы. Если проведенная по моему приказу проверка установит состав преступления о нарушении прав военнослужащих, соответствующее обращение будет немедленно направляться в правоохранительные органы", — сказал Умеров.
Министр обороны подчеркнул, что его ведомство не позволит никому попирать права военных.
Омбудсмен Лубинец новосозданное управление считает действенным инструментом для защиты прав военных и военнообязанных.
"Это демонстрация того, что система может обеспечить право на справедливость", — пояснил он.
Центральное управлением защиты прав военнослужащих будет проверять:
- обеспечение военнослужащих
- право на отпуск
- недопущение злоупотребления правами командиров
- непредоставление/недостаточное оказание медицинской помощи
- социальные гарантии
- нарушение гендерного равенства
Во время работы над созданием этого проекта учитывали опыт ряда стран, где институт военного омбудсмена уже доказал свою эффективность. В частности речь идет о таких государствах как Норвегия, Австрия, Германия, Канада, Ирландия, Чехия, Бельгия, Швеция. В последней институт военного омбудсмена функционирует более 110 лет.
Напомним, 1 апреля стартовала демобилизация военных срочной службы, которые находились в рядах Сил обороны на момент полномасштабного вторжения РФ 22 февраля 2022 года.
2 апреля начальник президент Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. В частности военные получили право на дополнительный отпуск в случае рождении ребенка, а также ряд льгот для резервистов во время службы в военном резерве.